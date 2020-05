Se billedserie ?Jeg havde frygtet, at der ville være kø, men det skete gudskelov ikke. Kunderne og borgerne har taget det, som de skal,? sagde Magasins forretningschef, Michael Dupont, på åbningsdagen. Foto: Pernille Borenhoff

Glæde i Magasin over åbningen

"Det er næsten bedre end juleaften," sagde Magasins forretningschef, da Magasin genåbnede. Og kunderne var på pletten lige fra starten.

Det Grønne Område - 12. maj 2020 kl. 18:30 Af Lars Schmidt og Pernille Borenhoff

For Magasins forretningschef, Michael Dupont, var mandag en dag på højde med juleaften. Så glad var han for, at stormagasinet igen kunne åbne og byde kunderne indenfor.

Vinduerne var pyntede med forårsvarer i glade pastelfarver og plakater, der ønskede kunderne velkommen tilbage. Men der var også plakater, der mindede kunderne om at holde afstand, spritte hænder og bliver væk, hvis man har symptomer på sygdom.

De sidste mange uger har Magasin arbejdet på at indføre en række retningslinjer for kunder og medarbejdere, således det er sikkert og trygt at besøge stormagasinets forretninger.

Og det var da også nye forhold, der mødte kunderne på genåbningsdagen, hvor der blandt andet var tydelige markeringer, som skal sikre, at der holdes god afstand mellem kunderne, ligesom der var opstillet håndsprit rundt omkring i forretningen.

Men det var ikke kun afstand og hygiejne, der kom til at dominere. Kunderne opnåede nemlig også, at der var restriktioner i forhold til antallet af personer i forretningen, ligesom der var flere vagter til at sikre at alle forhold er i orden.

Desuden bruger Magasin et optællingssystem, der gør det muligt at holde øje med, hvor mange kunder der befinder sig i forretningen ad gangen.

Åbningsdagen Da klokken slog 10 mandag formiddag, stod Michael Dupont ved indgangen for at tage imod de første kunder, der til hans store glæde ikke havde taget opstilling foran stormagasinet, men kom indenfor i en lind strøm for igen af få mulighed for at få styret deres længe opsparet shoppetrang.

"Jeg havde frygtet, at der ville være kø, men det skete gudskelov ikke. Kunderne og borgerne har taget det, som de skal. Vi har de samme åbningstider som før, og derfor har kunderne rigeligt med tid til at handle," sagde Michael Dupont:

"Alle afdelinger er åbne, men der er færre medarbejdere og færre kasser åbne, fordi vi har en forventning om en rolig opstart," siger han.

Magasin har som andre virksomheder tabt enorme summer på nedlukningen.

"Vi er 152 år gamle og har oplevet mange kriser. Denne her kommer vi også ud af. Måske endda styrket, fordi vi har vist, at vi har en stor vilje til at gøre en forskel," siger Michael Dupont.