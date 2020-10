Glæd dig: Snart bliver det grønne område det orange-brun-gule område

Så har efteråret sat ind, og om ikke særlig længe skifter bladene for alvor farve. Her en lille genudsendelse af redaktørens fine billeder fra efterårsskoven i Lyngby-Taarbæk fra 2018, hvor vi var forbi Lyngby Sø, Raadvad, Taarbæk, Frederiksdal og Sophienholm. Se billedgalleriet her.