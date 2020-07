Glade studenter: 128 elever sprang ud af handelsskolen

Der har været translokation på Lyngby Handelsskole. I alt var der 128 elever, der sprang ud af skolen og dermed sagde farvel til klasseværelserne. For at overholde reglerne angående corona blev der afholdt hele fem translokationer på samme dag. Eleverne, der afsluttede deres uddannelse, blev fejret med live musik, og klasselærerne holdt taler, og der blev uddelt eksamensbeviser - alt sammen med højt humør blandt elever, forældre og undervisere.

En anden helt særlig ting var, at skolen slog rekord i elever, som ikke havde fravær fra undervisningen. Lyngby Handelsskole har i mange år haft fokus på elevernes fravær og på at fastholde dem i undervisningen.

"En af de ting, vi gør, er, at vi fejrer dem, som har 0 procent fravær. Det gør vi ved, at eleverne får et diplom for hvert semester, de klarer at have været til stede til al undervisningen. Denne sommer blev der uddelt i alt 34 diplomer, hvilket er ny rekord," skriver Lyngby Handelsskole i en pressemeddelelse.