Girl's Night Out: En aften i biffen med veninderne

Nordisk films biografer i Lyngby inviterer igen til Girls Night Out denne gang med filmen "Bombshell'

Det er nogle af Hollywods helt store stjerner, der indtager lærredet til Girls Night Out med filmen "Bombshell'. Oplev Charlize Theron, Margot Robbie og Nicole Kidman portrættere de kontroversielle kvinder, der planlagde og kollektivt nedkæmpede topchefen på den ultrakonservative TV-station Fox News. En kamp der blev den spæde start på bevægelsen #metoo.

Både Margot Robbie og Charlize Theron har modtaget en Oscar-nominering for deres skuespilspræstationer. Filmen har desuden fuldt fortjent modtaget en Oscar-nominering for bedste make-up og hår, og især Charlize Theron er blevet transformeret til et spejlbillede af kvinden, hun portrætterer, Megyn Kelly.