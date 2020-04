I sidste sæson var Virum meget tæt på oprykning til 1. division, men siden er en række bærende kræfter stoppet. Foto: CLAUS@BRAUNSTEIN.DK

Generationsskifte i Virum Basket

Seniorafdelingen er udfordret - til gengæld oplever klubben pæn medlemsfremgang på ungdomssiden

Det Grønne Område - 06. april 2020 kl. 11:45 Af Mikael Østergaard

Indtil for to år siden sad damerne fra Virum Basketball Klub solidt på den danske basket-trone. Det blev til to danske mesterskaber og en enkelt sølvmedalje, men manglende sponsoropbakning og økonomisk smalhals gjorde en ende på eventyret.

Bag opturen stod klubbens daværende næstformand, Claus Braunstein, som kunne trække på støtte fra bl.a. Flemming Østergaard - Don Ø, men i det lange løb var den organisatoriske opbakning for lille til at holde den professionelle afdeling kørende.

Resultatet blev, at dameholdet blev trukket, og i dag spiller Virums damehold ikke længere i de bedste rækker.

På herresiden spillede Virum i sidste sæson om Danmarksmesterskabet i 1. division, men tabte snævert, men i denne sæson ligger klubben i den tunge ende af 1. division Øst.

"Årsagen er formentlig en kombination af, at nogle etablerede spillere er stoppet, og at vi er i gang med et generationsskifte baseret på spillere af egen avl. Men det tager tid at bygge et nyt hold op, og vi har ikke økonomi eller lyst til at købe spillere udefra", siger formanden Louise Falch og tilføjer:

"Vi har det godt som klub og kan konstatere pæn medlemsfremgang, især på drengesiden. Men vi lider under manglen på halfaciliteter. Vi anvender bl.a. i høj grad hallen på Virum Gymnasium, men den er lukket 9-10 uger på grund af eksamener, terminsprøver og andre arrangementer, og så bliver vi nødt til af aflyse træningen. Det er særligt vores ungdomshold, det går ud over, da Virum Gymnasium er den eneste hal, hvor vi har eftermiddagstider i hverdagene".

På pigesiden har U17-årgangen en smal trup, mens det ser fornuftigt ud for de yngre årgange som U11, U13 og U15. Og drengeafdelingen vrimler med spillere. På klubbens U13 hold, der består af to årgange, er der over 50 spillere, som træner sammen.

"Vi håber at kunne fortsætte medlemsfremgangen på ungdomssiden, og alle, der har lyst til at spille basket, er meget velkomne hos os", slutter Louise Falch.