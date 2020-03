Genbrugsbutikkers bøn: Vent med at aflevere til genbrug

"Vi sætter stor pris på alle de mange donationer, som betyder, at vi kan drive vores IGEN-butikker. Desværre kan vi lige nu ikke tage imod donationerne, da vi for at passe på både vores frivillige og kunder har lukket vores butikker. Der er derfor ingen til at tage imod donationerne i vores butikker på Virum Torv i Virum og i Hovedgaden i Birkerød," udtaler Kim Steen Carlsen, distriktschef for Kræftens Bekæmpelses genbrugsbutikker i område Hovedstaden, i en pressemeddelelse.

"Det kan være fristende at kaste sig over at rydde op og rydde ud i disse dage, hvor alle går hjemme og skal have tiden til at gå. Og når forårssolen samtidig skinner fra en skyfri himmel, begynder det at krible i de fleste af os for at gøre hjemmet klar til en ny sæson og sige farvel til alt det, vi ikke længere bruger. Fortsæt endelig med at rydde ud - men sæt poserne ud i skuret eller i kælderrummet, eller hvor du nu end har plads, indtil videre. Så kan du aflevere dem, når verden igen ser lidt mere normal ud," siger Kim Carlsen.