Se billedserie I forbindelse med genåbningen af genbrugsbutikkerne besøgte direktør i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen og generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp Birgitte Qvist-Sørensen tirsdag 2. marts Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutik i Lyngby for at tale med de frivillige om en god og sikker genåbning. Pressefoto Foto: Kristian Skaarhoj

Genbrugsbutik åbnede med fint besøg

Dansk Erhvervs direktør Brian Mikkelsen og Folkekirkens Nødhjælps generalsekretær besøgte butikken på Lyngbygårdsvej med et budskab

Det Grønne Område - 22. marts 2021 kl. 11:45

Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutik i Lyngby åbnede tirsdag 2. marts med masser af kunder.

Blandt dagens besøgende var også Dansk Erhvervs direktør og tidligere justitsminister Brian Mikkelsen og Folkekirkens Nødhjælps generalsekretær Birgitte Qvist-Sørensen.

De fik en snak med butiksleder Rie Strandholm, der havde set frem til den store åbningsdag;

"Vi har næsten ikke kunnet vente efter to måneders nedlukning. De frivillige har virkelig savnet at være i butikken og servicere kunderne, og dermed hjælpe verdens fattigste. Vi har næsten ikke kunnet holde ud at holde lukket, " fortæller Rie Strandholm i en pressemeddelelse fra Folkekirkens Nødhjælp.

Brian Mikkelsen glæder sig over, at mange genbrugsbutikker nu kan åbne og skabe indtægter til gode formål i verden, men har også blik for, at butikkerne har lidt store omsætningstab.

"Vi har i Dansk Erhverv virkelig prøvet at skubbe på, for at genbrugsbutikkerne får ordentlig kompensation. Organisationer som Folkekirkens Nødhjælp har lidt store tab på grund af nedlukningen. Det handler om, at man mangler indtægter til gavn for mennesker i nød herhjemme og ude i verden."

Vil have del i hjælpepakker Generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp Birgitte Qvist-Sørensen håber på, at noget af det tabte kan blive hentet ind, når butikkerne gradvist åbner igen.

Men hun mener samtidig, at Folkekirkens Nødhjælp har brug for at få del i regeringens hjælpepakker, ligesom i foråret, hvis regningen ikke skal sendes til verdens fattigste. Omsætningstabet har været på 10 millioner kroner.

"Pengene fra genbrugsbutikker og andre frivillighedsaktiviteter i Danmark gør en kæmpe forskel i verden, og vores egne indsamlede midler er ofte en forudsætning for at få bevillinger fra internationale donorer. Derfor kan det virkelig få konsekvenser, når genbrugsbutikken som her i Lyngby må holde lukket," siger Birgitte Qvist Sørensen i pressemeddelelsen. jesl