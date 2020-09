?Jeg vil også gerne takke alle vores kunder for den store tillid, I viser os med jeres indleverede ejendele. Vi vil gøre vort bedste også i fremtiden for at skabe et genkøb til den bedste pris,? sagde leder af Genbrugsbutikken Rie Strand-Holm (nr 3 fra ve.) efter at hun havde takket de frivillige for deres store indsats. Foto: Pernille Borenhoff

Genbrugsbutik fylder rundt: 30 år i en god sags tjeneste

Siden genbrugsbutikken på Lyngbygårdsvej åbnede for 30 år siden, er salget af brugt tøj eksploderet. Tre af de frivillige har været med hele vejen

Det Grønne Område - 17. september 2020 kl. 18:30 Af Pernille Borenhoff

Der var balloner i alle regnbuens farver, cupcakes med dannebrogsflag, blomster i cellofan og læskende drikke i champagneglas, da Folkekirkens Nødhjælp Genbrugsbutik på Lyngbygårdsvej i tirsdags fejrede, at det er 30 år siden, at butikken slog dørene op.

Butikken var dengang en hel del mindre, men der har været så godt gang i salget, at man, som årene er gået, har haft mulighed for at udvide ved at opkøbe to af nabobutikkerne.

I dag er der cirka 25 frivillige, der i toholdsskift søger for, at butikken kan holde åbent ugens fem første dage. Og de er altid to på arbejde ad gangen. For dels er der nok at se til, og dels er det hyggeligt, siger lederen af butikken Rie Strand-Holm.

Hun har en 45-år lang karriere bag sig som stewardesse hos SAS, men valgte for et par år siden at gå på pension, da de skæve arbejdstider og tidsforskellene begyndte at slide på kroppen.

"Det var ellers verdens bedste job, jeg havde, men da jeg stoppede, fik jeg så i stedet tid til at lave frivilligt arbejde," siger hun.

For Rie Strand-Holm var Folkekirkens Nødhjælp i Lyngby i naturligt valg.

"Dels er jeg præstedatter, og dels kan jeg godt lide konceptet. Kun ni procent går til administration og resten til nødhjælp. Jeg går meget op i miljø og er glad for, at organisationen både støtter genbrug og hjælper unge mennesker i fx Afrika med omlægning af landbruget. Vi hjæper dem, der ingenting har, så de kan blive i fx Afrika og få en tilværelse der," siger hun.

Noget andet, der betyder meget for hende, er at være med til at fremme kvinders rettigheder i den 3. verden, der ifølge hende også er en vigtig sag for Folkekirkens Nødhjælp.

I øvrig kan man også støde på Rie Strand-Holm i Taarbæk Kirke, hvor hun er kordegn.

Tre 30-års jubilæer Elly Harrild, Lilli Eberhardt Jensen og Elena Friis er tre af de frivillige, der har været med siden start.

To af dem stopper nu med 30-års jubilæet, mens Elena Friis, der fylder 90 år om kort tid, fortsætter og ingen planer har om at stoppe med det frivillige arbejde.

"Det er ikke usædvanligt, at frivillige bliver i mange år, men det er bestemt usædvanligt med en butik, hvor hele tre har været med i de 30 år, som butikken har eksisteret," siger konsulent i Folkekirkens Nødhjælp Paul Abrahamsen, der var mødt op for at ønske tillykke til butikken og hylde de tre kvinder, der havde 30-års jubilæum samt Maj-Britt Mattson og Inga Kristensen, der har været med i hhv. 10 og 15 år.

Genbrugsen sender hvert år godt 200.000 kroner afsted til Folkekirkens Nødhjælpsarbejde i den 3. verden.