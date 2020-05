Se billedserie Rie Strand-Holm er i spidsen for de frivillige i genbrugsbutikken på Lyngbygårdsvej 96. Foto: Frank S. Pedersen

Send til din ven. X Artiklen: Genbrugsbutik åbner og søger yngre frivillige Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Genbrugsbutik åbner og søger yngre frivillige

Folkekirkens Nødhjælp på Lyngbygårdsvej har åbnet butikken og lukker højest to kunder ind ad gangen

Det Grønne Område - 07. maj 2020 kl. 18:30 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter en lille tyvstart mandag åbnede genbrugsbutikken på Lyngbygårdsvej 96 for alvor i torsdags.

"Vi glæder os til at åbne butikken igen. For os frivillige er det en dobbelt god nyhed; vi kommer tilbage til det fællesskab, vi har i butikken. Samtidig kan vi igen begynde at tjene penge til verdens fattigste," siger butiksleder Rie Strand-Holm.

Hun er også frivillig og en af de 25 frivillige damer, der normalt er tilknyttet butikken. Men selv om der er åbent igen. er det ikke normale tider.

"Vi er kun fem, der kan arbejde, resten tilhører en af risikogrupperne," fortæller hun, der derfor har en lille bøn.

Hjælp søges "Vi kunne godt bruge nogle yngre frivillige kræfter. Det betyder ikke noget, om man er medlem af Folkekirken eller hvilken religion man tilhører, bare man ikke er i en af risikogrupperne, og kan gå ind for at hjælpe fattige mennesker i Afrika og Mellemøsten," siger hun.

Flere af de frivillige damer ville ellers gerne hjælpe, forsikrer butikslederen

"De tilhører den aldersgruppe, der får dårlig samvittighed, når de ikke kan bidrage. Men jeg er nødt til at være hård," smiler hun, der som butiksleder ikke selv har deciderede vagter.

Forholdsregler I øjeblikket deler fire øvrige frivillige vagterne mellem sig to og to. Og så må der også kun være to kunder i butikken af gangen.

"Og alle skal afspritte deres hænder, når de kommer ind. Vi har også lukket kundetoilettet og tøj der bliver prøvet kommer i karantæne i 48 timer," remser Rie Strand-Holm forholdsregnerne mod Corona-smitten op.

Desuden er der engangshandsker, plexiglas foran kassen og 'hold afstand'-linjer på gulvet i butikkerne. Desuden opfordres både syge kunder og frivillige til at blive hjemme.

Tryghed er vigtig Folkekirkens Nødhjælp besluttede at lukke butikken på Lyngbygårdsvej 11. marts for at beskytte frivillige og kunder mod corona-smitte. Det har indtil videre kostet organisationen 1-1,5 millioner kroner om ugen, vurderer Birgitte Qvist-Sørensen, der er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.

"Jeg synes, det er helt fantastisk, at vores frivillige er så ivrige efter at komme i gang. Derfor har vi valgt en gradvis åbning, som sker på forsvarlig vis. Det er vigtigt at understrege, at ingen butikker bliver tvunget til at åbne, hvis de frivillige er utrygge ved situationen," siger hun.

Skulle man have lyst til at blive en del butikken på Lyngbygårdsvejs frivillige fællesskab kan man skrive til Rie.strandholm@gmail.com eller ringe på 26148989 og melde sig.