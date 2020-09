Genbo slog alarm, da havetraktor blev stjålet

To unge mænd fra Roskilde blev natten til tirsdag anholdt, da de kom kørende med en havetraktor på en trailer. En havetraktor fuldstændig magen til den, som de to mænd transporterede rundt, var kort forinden blevet stjålet fra en ejendom på Virumgårdsvej.

Det var en genbo, som klokken 02.22 slog alarm til politiet efter at have set noget der lignede et indbrud hos genboen og efterfølgende to mænd køre afsted med en havetraktor anbragt på en trailer.

- Vi var på vej med en patrulje, da en af vores hundevogne tilfældigt spottede en bil med en trailer, hvor der var en havetraktor på. Hundepatruljen fattede mistanke, og det endte med at de to mænd blev anholdt. Det er de fortsat, for vi mangler en god forklaring på deres tilstedeværelse og havetraktoren, siger vagtchefen ved Nordsjællands Politi.

To to anholdte mænd fra Roskilde er 25 og 24 år gamle.