Genåbning: Madkastellet har store drømme for Brede Spisehus

Det nye hold bag Brede Spisehus kommer med masser af erfaring, gode ideer og drømme om at gøre området til et lokalt samlingspunkt. Men de flytter også ind i de historiske rammer med en god portion respekt for traditioner og omgivelser

Det Grønne Område - 11. august 2021

Hen over sommeren har mange spekuleret på, hvem der skulle løfte arven efter Anne Marie Lyre & Bernard Carle i Brede Spisehus. Faktisk har interessen været så stor, at de nye forpagtere af Brede Spisehus måtte indtale en telefonsvarer, hvor de fortalte lidt om planerne. Men nu er ventetiden altså forbi.

Den 12. august slår det historiske spisehus dørene op på ny, med et nyt hold, der har moderniseret det kulinariske udtryk med respekt for de stærke traditioner, som har hersket i den gamle arbejderkantine i mere end 100 år.

"Vi vil gerne, at flere børnefamilier og unge mennesker skal føle, at Brede Spisehus også er et sted for dem, samtidig med at vi selvfølgelig vil sikre os, at de gæster, der er kommet her gennem mange år, stadig kan genkende stedets ånd og føle sig velkomne. Det skal være et sted, hvor man har lyst til at komme at hygge sig," fortæller Rasmus Pors fra Madkastellet, som er den nye forpagter af Brede Spisehus.

Blandt andet er terrassen foran spisehuset blevet udvidet, så man også har mulighed for at sætte sig og få et glas vin eller en øl uden nødvendigvis at skulle spise på stedet.

Køkkenet I spidsen for menuen i Brede Spisehus står den rutinerede kok Christian Mortensen, som blandt andet har slået sine folder på michelinrestauranten The Paul i Tivoli gennem otte år, Cofoco og Restaurant Kul i Kødbyen. Køkkenchefen kommer til at tage udgangspunkt i det bedste, sæsonerne har at byde på, og derudover plukke diverse eksotiske krydderier og ingredienser, når det giver mening.

Aftenkortets stil bliver moderne og fyldt med grønt og kunne eksempelvis byde på retter såsom pocheret rødtunge med vild spinat, og ramsløgskapers-brandade eller violet artiskok med gulerødder glaseret i gulerodsjuice serveret med oliven og havesyre. Der vil fortsat også være mere klassiske danske serveringer tilberedt med masser af kærlighed til det danske køkken.

Frokostkortet tager udgangspunkt i det klassiske danske køkken, og på menuen kan man blandt andet forvente at finde fiskefrikadeller af bæredygtig torsk og røget, dansk ørred med tatarsauce samt god, gammeldags stegt kalvelever med bløde løg og agurkesalat.

Om Madkastellet Madkastellet har overtaget driften af Brede Spisehus. For mere end 20 år siden åbnede Madkastellet som en rendyrket cateringvirksomhed, men siden 2016 har udvikling og drift af restauranter også været en del af porteføljen. Madkastellet ejes og drives af Rasmus Pors og Jens Junert og holder til i CPH Food Space i Kødbyen i København.



Om Madkastellet Madkastellet har overtaget driften af Brede Spisehus. For mere end 20 år siden åbnede Madkastellet som en rendyrket cateringvirksomhed, men siden 2016 har udvikling og drift af restauranter også været en del af porteføljen. Madkastellet ejes og drives af Rasmus Pors og Jens Junert og holder til i CPH Food Space i Kødbyen i København.

Madkastellet står blandt andet bag tre spisesteder i Københavns Zoo såvel som restauranter på Nationalmuseet, i Eksperimentarium og meget mere. Ligesom Madkastellet står bag Den Grønne Kødby. Senest har Madkastellet også åbnet restauranten Kampot at The Audo i Nordhavn i København. Fælles for Madkastellets restauranter er, at innovation, skræddersyede koncepter og høj gastronomisk kvalitet er i fokus.

"Brede Spisehus skal være et sted for alle, og det skal også afspejles i menukortene, hvorfor der altid vil være noget for enhver smag at finde hos os," fortæller Christian Mortensen.

Høker og forsamlingshus Brede Spisehus genåbner torsdag den 12. august, og det sker ikke alene med en opdateret restaurant. I slutningen af august åbner Brede Høker med en lille café - gårdbutik i bygningen ved siden af spisehuset. Her er det planen, at man kan få et lækkert udvalg af bagværk, kaffe og lette serveringer og salg af lokale delikatesser i form af øl, most og is med mere.

Brede Spisehus har længe været et populært sted for bryllupper, fødselsdage, konfirmationer og lignende. Det skruer Madkastellet yderligere op for med Forsamlingshuset, der ligger i forlængelse af Brede Høker. Her kan man nøjes med at leje lokalerne og selv medbringe mad og drikke, eller man kan lade Brede Høker stå for det. I forhold til Brede Spisehus vil mad, atmosfære og services være mere afslappet og uformel.

I slusegården, der ligger bag Høkeren ligger også et stort potentiale. Lars Lundø, der er driftschef håber på, at den hyggelige gård til næste sommer vil kunne lægge brosten til både musikalske arrangementer, loppemarkeder og andre initiativer, der rækker ud mod naboerne i området.

I det hele taget er der masser af ideer i luften, men de nye forpagtere er også helt bevidste om, at de flytter ind i et stykke kulturhistorie, og der følger masser af restriktioner med de fredede bygninger.

"Men lige nu kan vi slet ikke vente med at komme i gang. Vi går ydmygt til opgaven, for stedet har en stærk historie bag sig, men samtidig føler vi også, at vi kommer med en masse nye tiltag, som vil gøre Brede Spisehus til et endnu mere oplagt sted at mødes fremover," siger Rasmus Pors.