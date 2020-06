Gav stjernerne kamp til stregen i elitetest: To kronprinser og en enkelt kronprinsesse

Efterfølgende sagde Rene Holten Poulsen, at han nu havde besluttet at fortsætte sin karriere frem mod OL i Tokyo i 2021.

Den næste test foregår medio juni, hvor Dansk Kano og Kajak Forbund vil afprøve forskellige mandskabsbåde. De tre Lyngby-roere mener, at det er her, deres største chance for at komme i betragtning til OL 2021 ligger. Men hvem de vil blive sat sammen med, vides ikke.