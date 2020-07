Gasledning gravet over i dag: Udrykning til Virum Stationsvej

Fredag formiddag rykkede brandvæsenet ud til Virum Stationsvej, hvor der var konstateret en gaslækage. Det viste sig at være en gravemaskine, der havde gravet en gasledning over, hvilket ifølge sekretariatschef Ole Gregersen fra Beredskab Øst ikke er en sjælden hændelse.

Brandfolkene sørgede for at afspærre området og sikre sig, at ingen tændte cigaretter eller lignende nærmede sig. Derefter afventede man gasselskabet, der ankom og sørgede for at lækagen blev stoppet. I det hele taget ret udramatisk, vurderer sekretariatschefen.