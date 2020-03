Garderne fik en flot ny fane

Dernæst slog Borgmester Sofia Osmani et søm i for Landet, mens formand Lars Rønne slog det tredje søm i for foreningen.

80-90 gæster var kommet for at se den nye fane med dobbelt silkedug, og en meget fin broderet Kongekrone i midten. Oberst Lasse Harkjær, søn af Lyngbys tidligere borgmester Ole Harkjær, causerede over fanens historie og betydning, og chefen for Den Kongelige Livgarde havde taget fire tamburer med til at underholde under den efterfølgende buffet.