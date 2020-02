?Punktet er nået, hvor jeg må sige fra,? siger Inge Sandager.

Gang i svingdøren: Nu er suppleanten også smuttet fra Venstre

Inge Sandager følger i Henriette Breums fodspor ud af Venstre

Det Grønne Område - 17. februar 2020 kl. 18:00 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Pengene fosser ud af statskassen," sagde en berømt Venstre-mand for år tilbage. I dag kan man konstatere, at politikerne fosser ud af Venstre.

Mandag tog den interne krise i partiet et hak opad, da partiets førstesuppleant til kommunalbestyrelsen, Inge Sandager, på Facebook meddelte, at hun nu havde meldt sig ud af partiet.

Dermed fulgte hun i kommunalbestyrelsesmedlem Henriette Breums fodspor. Og Breum fulgte i fodsporet på det fremtrædende medlem, Martin From, som af mange var udset til at skulle afløse tidligere borgmester Søren P. Rasmussen som spidskandidat for partiet.

Men uenighed med Søren P. Rasmussen og den lokale partiledelse resulterede sidste år i oprør på to generalforsamlinger. Oprør, som resulterede først i Froms afgang og for et par uger siden Breums. Og nu er Inge Sandager så fulgt efter. Hun skriver på Facebook:

"Venstre har tabt vælgerne i Lyngby-Taarbæk. Venstre er gået fra 7 mandater i kommunalbestyrelsen ved valget i 2009 til kun 2 mandater ved valget i 2017.

Der er et kæmpe behov for få Venstre tilbage til indflydelse og blive en konstruktiv borgerlig samarbejdspartner for de konservative, som nyder meget stor opbakning fra vælgerne," skriver hun - og fortsætter:

"Desværre så oplever jeg konstant intern uro og manglende fokus 1. på den store opgave for at få Venstre i Lyngby-Taarbæk tilbage til indflydelse og 2. at fokusere på de store udfordringer og muligheder, som vores kommune står over for. Punktet er nået, hvor jeg må sige fra. Jeg er meget ked af situationen, men af hensyn til min integritet og mine værdier, ser jeg mig nødsaget til at melde mig ud af Venstre i LTK."

Var selv med til at skabe uroen

Hos Venstre tager man den nye udmeldelse med oprejst pande, siger formand Lis Coskun Laursen til Det Grønne Område:

"Vi har sidste år og i år haft rekordmange ny-indmeldelser. Vores medlemstal vokser, vores aktivitetsniveau stiger og vi har stigende vælgertilslutning. Lige nu er et rigtig godt tidspunkt for Venstre i Lyngby-Taarbæk. Hvis man er Venstre-kvinde eller Venstre-mand, så melder man sig jo ikke ud - så tager man debatten i partiet," fastslår hun:

"Både Inge og Henriette fortæller, at de forlader os, fordi de er trætte af intern uro. Det er dog en uro, de begge selv har været med til at skabe. Vi andre har nu ikke helt oplevet det som uro. Der er jo forskel på uro og på at have forskellige meninger - og meninger, dem er der plads til alle steder i Venstre. Vi er et parti, som favner bredt og hvor ingen har patent på sandheden. I sidste ende afgør vi tingene på helt demokratisk vis."

Partiets andensuppleant er Tommy Wedell. Det er for tidligt at sige, om han bringes i spil. Ret beset vil Inge Sandager kunne komme til - selv om hun ikke er medlem af Venstre - at være suppleant for Søren P. Rasmussen i kommunalbestyrelsen. I kommunalbestyrelsen sidder der i dag tre nu tidligere medlemmer af Venstre: Dorthe la Cour, nu Konservative, Gitte Kjær-Westermann, nu radikale, og Henriette Breum, løsgænger.

