Svava Ósk Jónsdóttir (billedet) og Lundtofte Borgerforening er bekymret over udsigterne til mere byggeri på Atlas-grunden, hvor én af de 10 såkaldte generationsforureninger ligger.

Gammel forureningssag blusser op igen: Byggeplaner på Atlas-grunden bekymrer borgerforening

Lundtofte Borgerforening håber, at forureningen på Atlas-grunden oprenses inden første spadestik til nyt byggeri. Forureningen er langt større på den del af grunden, viser undersøgelse.

Det Grønne Område - 19. oktober 2020 kl. 11:45 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen

For bestyrelsesmedlem af Lundtofte Borgerforening, Svava Ósk Jónsdóttir, skaber det bekymring, at Pension Danmark har ansøgt om at få lov at bygge et 13.500 kvadratmeter stort boligbyggeri i fem etager på den grund, som huser én af Danmarks ti generationsforureninger.

Hun er uddannet kemiingeniør og har nærlæst rapporten om forureningen på grunden. Resultaterne flugter ikke med det, hun tidligere var blevet oplyst.

"Når jeg læser rapporten, ser jeg høje koncentrationer af forurening, og at Niras estimerer, at forureningsgraden er langt højere, end hvad tidligere estimater lød på. Og at forureningen er langt større, end hvad jeg selv havde fået indtryk af," siger hun.

På politisk niveau behandler man i øjeblikket ansøgningen. Men der er endnu ikke truffet en endelig beslutning.

Meget stor forurening Bekymringerne handler om grundvandet, miljøet og indeklimaet for de kommende beboere.

"Der er meget stor forurening i grundvandet. Det vides, at det forurenede grundvand har fordelt sig i området, så det vækker bekymring i sig selv. Det bør oprenses," siger hun og fortsætter:

"Jeg ser rigtig høje koncentrationer af klorerede organiske stoffer lige under området, man bygger på og vil bygge på. Det er især det nye byggefelt, hvor koncentrationerne er endnu højere. Det fik mig til at bekymre mig om indeklimaet, især i det nye byggeri," siger hun med henvisning til, at Pension Danmark allerede er i gang med at bygge ungdomsboliger på grunden.

Det Grønne Område har tidligere skrevet om forureningen, da det blev besluttet at give lov til at bygge ungdomsboliger på grunden. Region Hovedstaden og en forsker fra DTU vurderede, at der ikke var grund til bekymring. Blandt andet lød det, at forureningen ikke var gået i den del af grundvandet, som man drikker af.

For næste generation Det har dog ikke været nok til at lægge låg på Svava Ósk Jónsdóttir bekymringer.

"Hvad så i fremtiden, når man vil bruge af de vandressourcer? Man bør rense det, så grundvandet kan bruges på sigt. Man kan ikke bare lade stå til. Som borger med interesse i naturbeskyttelse mener jeg, at man bør bestræbe sig på at rense grundvandet. Regeringen bør simpelthen tage det på sig at bevillige penge til det. Man skal ikke bare tænke på vandboringen i dag, man skal tænke på at aflevere naturen i god stand til næste generation. Hvis forureningen bliver der, vil den brede sig mere. Det er en regning, man sender til fremtiden," siger hun.

- Folketinget har jo også besluttet, at regeringen skal finde penge til generationsforureningerne.

"Men det er ikke til at vide, hvilke generationsforureninger man vælger at bruge pengene på, så det bliver en kamp om pengene. Det er vigtigt, at vi renser op og ikke lader stå til. Også selv om det er fremtidens grundvand. Det er den generelle holdning i borgerforeningen," siger hun.

- Hvorfor har du ikke tiltro til, at bygherre og de involverede myndigheder tager de nødvendige forholdsregler?

"Region Hovedstaden gør, hvad de kan med de penge, de har. Indtil videre har de ikke haft ret mange penge, men med Folketingets nye bevilling får de flere penge til oprensning. Jeg har ikke grund til at sige andet om dem, og har ingen grund til at rejse mistanke.

For bygherren handler det om kroner og øre, og en bygherre vil altid prøve at holde omkostningerne nede og få så meget profit som muligt. Og det er klart, at de har et ønske om at trække den så langt, de kan, fordi det er dyrt at oprense.

Kommunen har en dobbeltrolle, for de har ansvaret for indeklimaet og skal sikre det. Men de vil også gerne have projekter til kommunen. Især fordi DTU har et stort ønske om boliger. Men de vil også kigge med kritiske øjne på projektet, håber jeg. Her er vores borgerarbejde vigtigt, for vi repræsenterer andre interesser." siger hun.

FAKTA Om byggeriet

Pension Danmark har ansøgt om at bygge et 13.500 kvadratmeter stort boligbyggeri i fem etager på Atlas-grunden.

Byggeriet skal bygges ved siden af ungdomsboligerne, der i øjeblikket opføres.

Boligerne skal bruges af forskere, phd.-studerende og andre med tilknytning til DTU.

Parkeringspladser forventes placeret på terræn og i en kælderetage under bebyggelsen.



Kilde: Lyngby-Taarbæk Kommune Kilde: Lyngby-Taarbæk Kommune Kan gøres forsvarligt Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Sigurd Agersnap (SF), understreger, at man skal være påpasselige med et eventuelt kommende byggeri.

"Vi skal være meget opmærksomme på generationsforureningen, før vi tager stilling til et byggeri på Atlas-grunden. Der er jeg helt enige med Lundtofte Borgerforening. Der skal gælde et udvidet forsigthedsprincip. Alle sider af forureningen skal være belyst. Det skal være helt sikkert, at kommende beboere på grunden ikke udsættes for forurening, og at byggeri ikke gør det sværere at oprense grunden.

Jeg tror godt, det kan lade sig gøre med et sikkert byggeri, som samtidig ikke gør det sværere at oprense grunden. Vi er i tæt dialog med regionen og andre eksperter, men vi skal være meget omhyggelige i den her sag," siger han.

Forståeligt sprog Svava Ósk Jónsdóttir fortæller, at borgerforeningen også har måtte kæmpe for overhovedet at blive hørt.

"Jeg har oplevet, at det først var, når man lagde tal på bordet, at kommunalbestyrelsen blev klar over, at det er alvorligt. Vores bekymring ligger i, at vi i mange år har arbejdet for at få mere borgerinddragelse og informationer om projekter i god tid.

Vi er en part, og vi vil høres, for det er vigtige værdier, vi kæmper for. Jeg er bekymret for, om vi bliver tilstrækkelig hørt, og om man vil gøre nok ved problematikken," siger hun fortæller, at bekymringerne kan kommes til livs ved at formidle resultaterne af undersøgelserne i et sprog, som alle kan forstå.

"Information og dialog er løsningen. Og helst i sprog, som almindelige mennesker forstår. Jeg har kunnet forstå mere af rapporten end de fleste, fordi jeg er uddannet ingeniør. Men samme forudsætninger har den almindelige borger ikke," siger hun og fortsætter:

"Vi vil se tiltag for at rense forureningen, især på den nye byggegrund og i grundvandet. Jeg vil ikke være tilfreds med andet, end at man gør noget ved de høje koncentrationer, inden man bygger. Jeg bryder mig ikke om, at man fravælger at rense op, men i stedet for bygger og overvåger forureningen, som man gør med ungdomsboligerne. Men jeg håber, at det bliver okay. Men på det nye byggefelt, tror jeg ikke, at det er nok. Jeg tror, at man er klar over, at den er slem," siger hun.

