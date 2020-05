Fire veninder fra Birkerød Gymnasium, der bliver studenter i år, var taget til Lyngby for at købe gaver til deres lærere. ?Vi har ikke så mange timer for tiden, og så det var dejligt at kunne komme på café igen,? sagde de. Foto: Pernille Borenhoff

Gæsterne var helt klar, da cafeer og restauranter åbnede

Det var været hårde tider for de mange restauranter og caféer, der har måttet holde lukket i godt to måneder. Mandag var så dagen, hvor de atter kunne byde gæsterne indenfor. Og udenfor. Og kunderne var klar, for allerede mandag formiddag var der pænt besat ved mange borde både ude og inde, selvom vejret ikke umiddelbart lagde op til udendørs servering.

"Det har været en frygtelig tid for alle os, der er i en branche, hvor det handler om at samle folk. Alle har grædt og kommer ud med et ordentligt drag over nakken," siger James Price, der dog glæder sig over, at man i Lyngby trods alt har kunnet levere Take Out.