Gå med på udstilling og på guidede ture i parken ved Sophienholm

At gå er mange ting. På udstillingen GÅ giver kunstnere deres bud udført som maleri, tegning, videokunst, foto eller skulptur.

Det Grønne Område - 15. september 2021 kl. 06:23 Af Pernille Borenhoff

Går det godt? Eller er du ved at gå i hundene? Måske du skulle gå stille med dørene eller gå med en tur i Lunden, så går det nok?

Ordet GÅ optræder i vores sprog i mange sammenhænge og med mange betydninger.

Sophienholms udstilling GÅ forholder sig til den aktive og fysiske betydning af ordet. Men gå er ikke bare at gå, for der er stor forskel på at vandre, marchere, promere, flanere, hike eller traske. Selvom alle ordene handler om, at man sætter det ene ben foran det andet i en bevidst handling for at komme fra et punkt til et andet. Men det er måden, man gør det på, og årsagen til at man gør det, der definerer udtrykket.

Tanken om udstilingen GÅ blev født under coronanedlukningen, hvor stort set alle danskere begyndte at gå. Nogle endda vandre. Færre promenerede eller flanerede. For der var ikke rigtig nogen at vise sig frem for.

"Jeg sad på mit kontor og så mange mennesker passere udenfor og tænkte, at vi måtte lave en udstilling, der forholder sig til det at gå," siger udstillingsleder Barbara Læssøe Stephensen.

Og som tænkt, så gjort. Udstillingen blev virkelighed og kan ses til og med den 31. oktober.

Hvorfor går vi? Godt 30 - primært danske - kunstnere er repræsenteret med værker, der spænder fra 1830 og frem til nu.

Selve udstillingen er en rute fra rum til rum, hvor alle rum prøver at få beskueren til at reflektere over, hvor mange betydninger, der er over 'at gå'.

"Det er jo ikke lige meget, om man går af lyst eller af nødvendighed. Og det afspejler sig i det kunstneriske udtryk," siger Barbara Læssøe Stephensen, der har kurateret udstillingen.

Udstillingen er ikke kronologisk, men repræsenterer nogle fællesskaber på tværs af tid.

"Kontakten til naturen er dukket op i forskellige tider. og vi fandt hurtigt ud af, at vi ville have temaer og gik derefter på jagt efter kunstnere og værker, der ramte disse temaer. Det er altid dér, at man finder mere, end man søger, og derfor er det blevet så mangfoldig en udstilling," siger hun.

Hensigten var at få beskueren til at reflektere over betydningen af at gå.

Hvedebrødsmanden på Frederik Vermehrens billede går med træsko, vandrestav og sin store fletkurv på ryggen. Hans formål med at gå er hans job. Han skal sælge brød.

Guldalderens kunstere vandrede gennem bøgeskove over marker og mod stejle klinter. Enkelte vandrede på jagt efter frihed og kunstnerisk opfyldelse, og når de holdt hvil, tog de skitsebogen frem.

Erik A. Frandsen er den af de danske kunstnere, der har vandret meget. I 2014 gik han 1.000 kilometer fra Schweitz til Rom og nøjagtig som guldaldermalerne og senere Villumsen gjorde det, skabte han skitser undervejs og malede hjemme i atelieret. Han har flere værker med på udstillingen. Både malerier og skulpturer.

Mo Maja Moesgaard er repræsenteret med en fanesamling, hvor hun filosoferer over, hvorfor vi gik under coronaen. Måske var det ikke bare på grund af restriktioner. Måske gik vi, fordi det er dét, mennesker gør, når det hele bare bliver alt, alt, alt for meget."

Gå i Parken At gå og tale - såkaldt Walk and Talk er blevet almindeligt både rent professionelt og privat.

"Man taler simpelthen bedre, når man man går, og det bliver ofte en meget anderledes samtale, fordi man ikke skal kigge hinanden i øjnene imens," siger Barbara Læssøe Stephensen.

Tidligere tiders filosoffer gik, når de skulle tænke, lære eller samtale. og den tradition vil Sophienholm gerne tage op i forbindelse med udstillingen.

Og derfor vil skiftende forfattere, filosoffer og kunstnere hver tirsdag i udstillingsperioden guide rundt i og omkring Sophienholm Kunsthal og fortælle undervejs, enten live eller via høretelefoner.

"Turenes længde varierer og godt fodtøj anbefales, da vi går uanset vejret. Medbring egne høretelefoner til gåturene på egen hånd," siger Barbara.

21. september fortæller filosof Lars Worning, hvordan man kan bruge angsten til at række ud og søge støtte i fællesskabet.

5. oktober er der gåtur hver for sig i samlet flok. Her kan man høre Helle Helles novelle Søndag 15.10 og nyde parkens omgivelser, mens man lytter. Til denne tur får man brug for egne høretelefoner.

Hele programmet for vandringerne kan ses på Sophienholm.dk

Længere åbent Sophienholm har udvidet åbningstiden og holder åbent på hverdage til kl. 20. Dog ikke mandag, der er lukkedag.

"Vi har et ønske om, at folk bruger både parken og kunsthallen som en hyggeligt ting i hverdagen. At man bruger hverdagen på en anden måde.Man behøver ikke kun gå på udstillinger i weekenden og lave det til en kæmpe ting. Man kan brug 20 minutter på at se en udstiling eller en time. Jeg vil gerne lave udstillinger, og arrangementer, der får folk til at bruge hverdagen," siger Barbara og opfordrer til at man tager madkurv med og spiser aftensmaden i parken, mens solen sænker sig.

"Man er meget velkommen til at sætte sig ved restaurantens borde og spise egen mad, når restauranten er lukket," siger hun.

Udstilingen GÅ kan ses til og med 31. oktober.

I forbindelse med udstillingen er der udgivet et katalog: Sophienholms håndbog for fodgængere.

Se det fulde og meget store program på www.sophienholm.dk