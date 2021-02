Gå en tur med præsten

I denne tid kan mange godt komme til at sidde alene i selskab med egne tanker og savne nogen at tale med. Lyngby Kirke tilbyder nu, at man kan gå en tur med sognepræst Jørgen Demant. Det er kl. 11 hver onsdag i november og der kan være op til fire personer med på hver tur. Turen tager ca. en time. Tilmelding er nødvendig og kan ske på 2380305 i dagtimerne.