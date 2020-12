Fyrværkeri nær huse med stråtag Politiet minder om de særlige afstandskrav der er for affyring af fyrværkeri nær boliger med stråtag

En patrulje kørte til området for at rundere, men det var ikke muligt at finde personer, som kunne relateres til hændelsen.

Nordsjællands Politi minder om, at der ikke må affyres fyrværkeri nærmere end 100 meter fra en bygning med let antændeligt tag, som for eksempel stråtag. For raketter er afstandskravet 200 meter til bygninger med letantændeligt tag, og i blæsevejr fordobles dette afstandskrav.