Denne cykel har stået et par uger på hjørnet af Hummeltoftevej og Biskop Monrads vej.

Fundet og forsvundet: Flere forladte cykler

Send gerne en mail og et foto til Det Grønne Område, hvis du har fundet en tabt genstand, set en forladt cykel i dit lokalområdet, eller at du dagligt får besøg af en meget sulten kat, der ser ud til at savne sine ejere.