Arkivfoto Foto: viperagp - stock.adobe.com

Fuld mand sigtet for at sejle speedbåd for tæt på kysten

Et er søkort at forstå, et andet skib at føre

Det Grønne Område - 04. juni 2020 kl. 11:55 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag klokken 15.50 blev en 73-årig mand fra Skodsborg sigtet for at føre en speedbåd for tæt på kysten ud for Dyrehaven.

Speedbåden befandt sig cirka 130 meter fra kysten, selvom den tilladte afstand er minimum 300 meter fra kysten. Manden blæste desuden alkometeret op over det tilladte, hvorfor der blev taget en blodprøve, der skal fastslå den eventuelle promille.