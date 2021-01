Frustrationerne brød ud i lys lue

Cheftræner Nikolaj Moltrup-Ryom var helt oppe at ringe i slutsekunderne af første halvleg og kylede som afslutning nøglen til omklædningsrummet hen over halgulvet.

Det startede efter fornuftigt, da pointløse Lyngby tog imod det andet bundhold, AGF, der kun havde skrabet et enkelt point sammen inden opgøret.

Cecilie Oldenburg havde indstillet sigtekornet i juleferien og sørgede for, at Lyngby fulgte med til 5-6. Så måtte Lyngby-keeperen Sofie Julie Sørensen forlade målet med en rygskade, men afløseren, Marie Friholm Villumsen, startede fint med to redninger.

Det var dog ikke nok til at forhindre, at AGF trak fra til 11-7, og efter at Lejla Krak havde brændt et straffekast, fortsatte gæsterne opvisningen og øgede til 17-8.

Lyngby-forsvaret fik slet ikke afvist modstanderne, og Nikolaj Moltrup-Ryom gik over til 7 mod 6 i et forsøg på at vende kampen.

Det blev et regulært selvmål. AGF sendte efter behag bolden i det tomme mål efter Lyngby-boldtab, og da den jyske målvogter i halvlegens sidste sekund scorede i det tomme mål, lod Nikolaj Moltrup-Ryom frustrationerne gjalde ud i den tilskuertomme hal.

Bagud 8-18 ved pausen fortsatte Lyngby med at spille 7 mod 6 i angrebet, og det gav yderligere to scoringer i et tomt mål, så AGF kom på 20-8.

Trods håbløst bagud slog Lyngby ikke op i banen. Især debutanten Lea Marston, der er kommet fra Norge, trådte i karakter og scorede tre mål på stribe, så Lyngby kom på 17-25, inden en ny AGF-scoring i det tomme mål slog skår i glæden.

Mod slutningen kom Sofie Juel Sørensen tilbage i målet, og så sluttede kampen med sejr til AGF på 31-24. Det gav jubel i den jyske lejr, hvor pigerne opførte en sejrsdans, som havde de vundet en DM-finale. En naturlig reaktion, når man har spillet et halvt år uden en sejr.

Forsvarsmæssigt var det en skidt indsats af Lyngby, mens Cecilie Oldenburg, Lea Marston og til dels Lejla Krak gjorde til fint i angrebet.

Kampen sluttede trist for Anne-Sofie Kleemann, der trådte forkert på den ene fod og måtte støttes i omklædningsrummet. Hende kan Lyngby dårligt undvære i de kommende kampe.

Lyngby: Lea Marston 6, Cecilie Oldenburg 5, Anne Cathrine Hjort Christensen 3, Anne-Sofie Kleemann 2, Lejla Krak 2, Naja Bruus Christiansen 2, Ida Handreck 1, Alberte Mørk 1, Esther Marie Sørensen 1 og Tanja Sun Mee Flyholm 1.