Engelsborgskolen var i sidste uge ramte af corona med i alt 11 smittede. Foto: Frank S. Pedersen

Frustrationer i kølvandet på mange smittede på Engelsborgskolen

Engelsborgskolen, Prinsessehøj og afdeling Urikke har været ramt af smitte i den forgangne uge

Det Grønne Område - 08. oktober 2020 kl. 11:45 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen

"Det er noget være rod, hvordan skal man navigere i det?" spørger Mette Visti, efter hun har oplevet at have fået sendt et barn hjem fra skole med beskeden om, at der var coronasmitte i omløb.

"Jeg blev ringet op i torsdags, og nu er status at ni elever plus en matematiklærer er smittede. Som reglerne er skruet sammen skal skolen åbne for de testede raske allerede tirsdag," fortsætter hun sin undren, "det er i forvejen svært at styre med de store teenagere," siger hun, og skynder sig at tilføje, at det ikke er en kritik af skolen, mere generelt af reglerne.

"Jeg er sikker på, at de gør det godt på skolen i forhold til reglerne," siger hun.

Det går godt Der er tale om Engelsborgskolen i Lyngby, der ifølge kommunen har en klasse, hvor der siden forrige uge er konstateret i alt 11 smittede.

"Alt taget i betragtning, så går det godt," fortæller skoleleder Bettina Kallenbach.

"Det er meget komplekst og derfor er vi også meget grundige. Hvis vi på skolen er i tvivl om noget i forhold til reglerne, så kan vi gå til forvaltningen og spørge, og videre til Styrelsen for Patientsikkerhed," siger hun, der erkender, at selve kommunikationen til forældre om tilstanden på skolen også er en kompleks opgave.

Smittede børn Sidste uges status fra kommunen indeholder ud over situationen på Engelsborgskolen blandt andet en god nyhed om, at der i øjeblikket ikke er smittede på plejecentrene.

På dagtilbudsområdet er der to smittetilfælde. På grund af et smittet barn i Børnehuset Prinsessehøj i Virum blev 32 børn og to medarbejdere hjemsendt til test. Ingen øvrige smittetilfælde blev konstateret på institutionen.

Et enkelt smittet barn i afdeling Ulrikke i Børnehuset Emil Pipersvej. Da barnet har benyttet morgenåbningen, og dermed haft en stor kontaktflade blev 18 børn i vuggestuen, fem børnehavebørn og ni medarbejdere sendt hjem.

På grund af den store antal hjemsendte medarbejdere, har afdelingen kun været nødåben mandag og tirsdag i sidste uge i henhold til de lokale retningslinjer. Der er ikke konstateret yderligere smittede.