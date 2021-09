Send til din ven. X Artiklen: 'Fru Forening' er nygift, nyuddannet og fylder 70 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nygift, nyuddannet, kandidat til kommunalvalget og aktiv i alverdens foreninger. Dorete Dandanell fylder 70 år og har stadig fuld fart fremad

Det Grønne Område - 13. september 2021 kl. 18:25 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen

'Fru Forening' kunne ikke være bedre valgt. Det er fuldkommen utroligt, hvad Dorete Dandanell, der søndag den 18. september fylder 70 år, engagerer sig i og kaster sin energi efter. En energi, der må være større end hos så mange andre, der også har mand, et hjem i Virum, sommerhus, tre børn og syv børnebørn, der også gerne vil have lidt af hendes opmærksomhed.

Dorete Dandanell er formand for Diabetesforeningen i Lyngby-Taarbæk, aktiv med at arrangere aktiviteter på Kulturstedet Lindegaarden, ligesom hun lægger energi i projektet "Kulturmiljøer i Københavns Omegn" og i posten som formand for Historisk-topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk kommune. Senest er hun tiltrådt som formand for den nyoprettede lokalafdeling af oplysningsforbundet SFOF - Socialistisk Folkeoplysningsforbund.

Lørdag i sidste uge blev hun gift i Lyngby Kirke med Bjarne Rye Nielsen. Hendes mand nummer to. Første gang blev Dorete Dandanell viet på rådhuset.

"Men Bjarne ville gerne i kirke, så sådan blev det," siger hun.

Dorete er aktiv i SF og stiller igen til kommunalvalget 2. november i håb om endnu en periode i kommunalbestyrelsen, som hun røg ud af i 2013. Hun var dog senere inden i en kortere periode som vikar for Hanne Agersnap i en periode i .

"Kulturen trænger stadig til en klar stemme her i kommunen, ikke mindst oven på den hårde corona-periode, der har lagt meget dødt. Flere ressourcer, ikke besparelser," siger Dorete Dandanell, der sad i kommunalbestyrelsen fra 2007-2013, hvor hun fra 2010-2013 var kulturudvalgsformand.

Ønsker løb ud med badevandet Dorete Dandanell er født og opvokset i Lyngby. Hun trådte sine barnesko på Lyngby Privatskole og blev student fra Birkerød Statsskole. Den gang var hun politisk at finde helt ude på den yderste venstrefløj hos KAP - Kommunistisk Arbejderparti - men siden 1986 har hun været medlem af Socialistisk Folkeparti.

Som nyuddannet cand. mag. i dansk og historie fik hun ansættelse hos P&T som journalist.

"Det var et lykketræf for både mig og gymnasiet. Jeg ville ikke have egnet mig som underviser," siger hun.

I en lang årrække søgte Dorete Dandanell andre græsgange uden for kommunen, men da hun for snart 20 år siden blev skilt, bragte tilfældet hende tilbage til Lyngby-Taarbæk. Og her faldt det hende naturligt at engagere sig aktivt i den lokale afdeling af SF, hvor hun blev formand for partiforeningen. Som suppleant for Hanne Agersnap, der i 2007 blev valgt til Folketinget, kom hun i kommunalbestyrelsen.

Som fødselsdagsbarn må man jo gerne ønske. Og det gjorde Dorete Dandanell også for ti år siden, hvor hun til nærværende avis sagde, at hun ønskede sig flere spillesteder for de unge her i kommunen, samt at de udøvende kunstnere fik mulighed for at få nogle åbne værksteder, hvor de kunne samles.

Men det har været så som så med at få de ønsker opfyldt.

"Flere spille steder er stadig en mangelvare. De unge har været rodløse under coronaen og har stadig brug for et sted, hvor de kan samles om deres musik. Og for professionelle musikere mener jeg stadig, at der er brug for et sted, hvor de kan spille. Selvom vi er tæt på København, er det stadig min tese, at folk gerne vil gå til noget lokalt, bare kvaliteten er i orden," siger Dorete Dandanell.

Kunstnerne har heller ikke fået åbne værksteder.

"Kunstnerne piber over mulighederne for at udstille. Vi mangler et sted, hvor lokale kunstnere kan vise, hvad de kan. Det er jo ikke nok, at de kan være på Nordre Mølle en gang om året. Jeg håber, at vi på Lindegaarden på sigt kan få lavet nogle udstillingslokaler." siger hun.

Dorete Dandanell ses ofte i Lyngby Svømmehal. Dog ikke så ofte for tiden, for det nye knæ skal stadig optrænes.

For ti år siden ønskede hun sig, at bevillingerne til svømmehallen blev øremærket til at sætte hallen i stand.

Men også det ønske løb ud med badevandet.

"Det hele endte med fire forældre rum, og det var lidt frustrerende, at de 19 mio. forsvandt til noget andet, fordi man ikke kunne blive enige," siger hun.

Det helt store fødselsdagsønsket er denne gang, at hun får en plads til kommunalbestyrelsen.

Om ønsket går i opfyldelse bliver klart efter stemmeoptællingen den 2. november.

Gør det ikke, så har Dorete Dandanell mere end rigeligt at se til og mange steder, hvor hun kan gøre sin indflydelse gældende.