Frontkæmperne: Genbrugspladsen blev et udflugtsmål

Et par ugers nedlukning sidste år har kunnet mærkes indtil nu på genbrugspladsen. Her har man fulgt med i, hvilke oprydnings- projekter folk brugte den øgede hjemmetid på.

Det Grønne Område - 28. april 2021 kl. 18:30 Af Mikkel Brøgger Petersen

Efter flere borgere havde henvendt sig forgæves, blev det endelig muligt.

Genbrugspladsen var sidste år lukket for private besøgende, og da folk havde mere tid til at gøre rent derhjemme, var der også et øget behov for at komme af med sit skrald.

Men på den sidste dag i marts sidste år, åbnede man så igen for private.

"Det var en mandag, og alt var næsten fyldt op. Vi havde næsten dobbelt så meget, som vi plejede," fortæller sorteringsvejleder Ricky Andersen og fortsætter:

"Det betød, at vi måtte skifte containerne hurtigere, så vognmændene kom hyppigere. Der var lige en mandag, hvor der dagen forinden havde været rigtig mange, og containerne ikke var tømt. Der var lige en time til halvanden, hvor det var lidt presset, Der var også en dag, hvor vi måtte lukke et kvarter, fordi vi ikke havde træcontainere tilbage. Men folk kørte aldrig forgæves," siger han og tilføjer:

"Folk skal kunne komme på genbrugspladsen. Kan man ikke komme af med sit affald, hober det sig op. Det skal håndteres."

Lange køer På genbrugspladsen går dagen sin stille gang, da Det Grønne Område er på besøg. Ingen kø til containerne, og ingen kø til at komme ind på pladsen. Den stik modsatte situation af genåbningen sidste år.

"Vi gjorde alt for, at folk kunne komme hurtigt ind og hurtigt ud for at minimere køen, som gik ned til rundkørslen, da det var værst. Vi fik hjælp af parkeringsvagter, og vi havde et godt samarbejde med kommunen om vejafspærring," siger sektionsleder Kim Bøttcher.

"Fordi vi har de tilkørselsforhold, som vi har, så gik det faktisk godt. Det var nok kun to-tre gange, at vi havde lange køer. Enkelte skulle markere sig, ellers var folk tålmodige. Politiet spurgte også, om vi kunne tage flere kunder, fordi folk fra Gentofte ikke kunne komme af med deres affald. Og det kunne vi," fortæller han.

Alle var i denne periode på arbejde for at klare det ekstra pres, fortæller Kim Bøttcher.

"Når vi gik ud for at starte dagen, sagde vi grinende, at vi ses igen klokken 17, fordi der var så meget at se til. Men det var en rigtig god samarbejdsøvelse, og så måtte man rotere, når folk skulle holde pause," siger han.

Efter det store genåbnings-rykind gik man tilbage til almindelig bemanding. Og man har kunnet mærke, at der har været travlt.

"Efter vi overlevede tiden der, har vi haft normalt mandskab, og så har der været travlt. Mængden af kunder er dog nu begyndt at dale, så der er kommet ro på," siger Ricky Andersen og fortæller, at arbejdsdagen siden sidste års genåbning har været nogenlunde normal - trods øget travlhed.

"Da anden nedlukning kom, kiggede vi på hinanden, om der ville komme restriktioner for os ligesom første gang. Men det kom ikke. Og det er jo en fordel, at det er udendørs. Vi holder afstand til kunderne, og vi roder ikke i affaldet," siger han.

Folks forbrug På genbrugspladsen har man også kunnet følge med i, hvad folk fik tiden til at gå med derhjemme.

"Det første, folk kom med, var nedrevne skure og maling, der havde stået derhjemme i 40 år. Da vejret blev dårligt, var det indendørsting. Så skulle køkkenet skiftes," siger Kim Bøttcher.

"Køber man takeout, kommer der masser af plastik. Og folk har været produktive på den front, kan vi se," siger Ricky Andersen.

Kim Bøttcher fortæller, at genbrugspladsen blev et udflugtsmål, da de fleste andre steder var lukket.

"Da det kørte på højtryk, blev det et udflugtmål. Alle kom herned lidt hyppigere, fordi mange andre steder var lukket ned," fortæller han.

