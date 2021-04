Se billedserie Jens Bang, 3. g?er på Virum Gymnasium, har savnet det sociale til at komme igenenm de hårde perioder under coronapandemien. Nu håber han, at gymnasietiden slutter med studenterkørsel og fest. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Frontkæmperne: Det store håb er at slutte med en rigtig studenterfest

Manglen på det sociale liv har været hårdt, men det har også givet tid til sund refleksion. Gymnasieelev Jens Bang fortæller om at skulle afslutte sin gymnasietid

Det Grønne Område - 26. april 2021 kl. 11:45 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen

På gangene sidder elever i små grupper, cirka halvt så mange, som der ellers vil være, hvis det havde været en helt almindelig tirsdag eftermiddag. Alle selvfølgelig med mundbind.

Jens Bang, 3. g'er på Virum Gymnasium, fører ind i et lokale, hvor man kan sidde med den nødvendige afstand til hinanden. Til en snak om at være gymnasieelev i en meget ualmindelig tid.

Han fortæller om at være på tærsklen til at afslutte sin gymnasietid, hvoraf halvdelen af tiden har været under corona. Og om at skulle afslutte tre år, som er en stor del af ens ungdom, under corona. Og hvordan han har ét brændende ønske for resten af sin gymnasietid.

Hvad han ikke ved på nuværende tidspunkt er, at det ønske i morgen kan føles en lille smule længere fra at kunne gå i opfyldelse. Dagen efter interviewet lukkede Virum Gymnasium i en uge, fordi 10 elever var konstateret smittet med corona. Elever fra hans klasse var dog ikke blandt de smittede, og det var desuden ikke nogen, han kendte.

Så det store håb, som det ser ud lige nu, er nogenlunde intakt. Håbet om at få lov til at markere afslutningen på sin studentertid festende i en studentervogn. For det handler om langt mere end blot at få lov at feste.

Tilbage i klassen Hverdagen var ellers begyndt at minde mere om sig selv, inden Virum Gymnasium lukkede. Eleverne var fordelt i to grupper, så den ene halvdel havde fysisk undervisning den ene uge. Den anden gruppe havde hjemmeundervisning. Og så byttede man.

At vende tilbage i skole løftede humøret, fortæller Jens Bang.

"Det var rigtig fedt at kunne komme tilbage i skole. Man fik den sociale omgangskreds tilbage igen. Restriktionerne på fem personer betød, at mange af os ikke havde set hinanden i lang tid. Selv om man ikke har været tæt med alle, så har det været svært ikke at kunne se dem. Det giver en god følelse med mennesker omkring én, så man ikke sidder alene hjemme på sit værelse," siger han og fortsætter:

"Den første dag tilbage i klasse var der en meget special stemning, for det føltes forkert. Man har fået så meget at vide med kun at være fem sammen, og nu sad man 25 sammen. Det var også lidt som en med en ven, man ikke havde set længe. Men da det mærkelige først gik over, var man tilbage som før," siger han.

Intet til at opveje det hårde Gensynsglæden ændrer dog ikke på, at det er "meget hårdt" at være 3. g'er lige nu, siger han.

"Måden, skoleåret er kørt på, gør, at man er ved at køre sur i det. Det faglige afspejles i det sociale, og det afspejles i ens faglige præstation. Min motivation er meget større, når jeg har det godt. Og når jeg har det godt med dem, jeg er sammen med. Når man har det godt socialt, er det også nemmere at komme igennem de hårdere ting. Men der har ikke været det sociale til at opveje det hårde," siger han.

Særligt tiden under anden bølge var hård. En nedlukning havde eleverne prøvet i foråret, men gentagelsen og årstiden gjorde det sværere, fortæller han.

"Under første nedlukning følte man, at det var noget, man var nødt til, og at der ville komme en ende på det. Når den ende ikke kom i anden bølge, og man blev sendt hjem igen, mistede man motivationen. Ved første nedlukning tænkte jeg, at det hele nok skulle gå. Ved anden nedlukning var det mere meningsløst," siger han og fortæller, at han har mistet en del af sin ungdom.

"Vi er gået glip af sociale arrangementer og fester. Begivenheder, vi aldrig får igen. Det er det hårdeste at tænke tilbage på. At have mistet noget, som er en stor del af ens ungdom. Mange af os har været ramt af ligegyldighed, fordi de sociale relationer mangler, og de betyder meget i gymnasiet," siger han.

Tid til refleksion Tiden under nedlukningen har dog også haft en positiv indvirkning. Når man er begrænset til sin lille, sociale boble og til sig selv, giver det tid til refleksion.

"Når man går i gymnasiet, er man meget drevet af, hvad andre gør, og de sociale bånd til andre. Under anden bølge var der mulighed for at finde ud af, hvad jeg selv godt kan lide. Det kan være at gå en tur eller læse bøger, som jeg aldrig gjorde før. Dykke ned i ting, som jeg ikke troede var mig. Generelt at skabe ro for sig selv i en ret stresset hverdag," siger han og fortsætter:

"Fremover vil jeg nok prioritere ikke at nå alt. Alle ting, som man tror, man skal nå - for eksempel fodbold, styrketræning, læse lektier og sociale arrangementer - bliver en stressfaktor, hvis man vil det hele. Jeg vil vælge det ud, som jeg synes er fedt, og dykke ned i det. Alle vil gerne med til alt, og det er måske fint, at man ikke er det," siger han.

Eksamener Jens Bang lægger ikke skjul på, at han er nervøs for de afsluttende eksamener. Eleverne ved, hvad de skal op i, men til gengæld er der uvished om formen.

"Vi håber, at det bliver fysisk, men det er stadig uklart, hvordan det kommer til at foregå," siger han.

Nervøsiteten er dog primært over, hvad over et år med corona har gjort ved hans faglige niveau.

"Der har været tidspunkter, hvor det har været svært at koncentrere sig og engagere sig. Jeg skal til eksamen i to tilfældige a-fag, som bliver enten dansk, engelsk, historie og samfundsfag, som er fag, vi har haft i mange år, så man har en forståelse for dem. Og så er det lettere at føle, at man kan glide lidt ud. Men jeg ved ikke, om jeg er gledet for meget ud. Det er svært for mig at vide, om jeg er med eller ej. Jeg ved ikke, hvor mit niveau skal være, og hvad der forventes af mig, når vi har haft en anden undervisningsform," siger han og fortæller, at han godt kunne tænke sig at læse antropologi, som kræver et karaktergennemsnit på 10,4.

"Og hvis jeg skal kunne det, skal jeg præstere i alle fag. Og så er det svært, hvis jeg ikke ved, hvor jeg ligger. Det påvirker mig meget, at jeg skal sikre mig et højt nok gennemsnit, men det er min fremtid," siger han.

Studenterfest og fremtiden Med aspirationer om at blive antropolog vil Jens Bang også gerne ud at rejse. Han har talt med en klassekammerat om at rejse i Asien. Men det er svært at planlægge sådan en rejse i disse tider.

Han ved dog, at han skal have sabbatår efter gymnasiet.

"Der har ikke været pusterum, så det har jeg brug for. Jeg har altid vidst, at jeg ville have sabbatår. Jeg har ikke kunnet vælge, om det skulle være et eller to. Men corona gør, at jeg nok skal have to," siger han.

Før sabbatårene skal han dog afslutte de tre år i gymnasiet. Og han håber virkelig på, at det sker med en studenterfest.

"Det har været hårdt for alle, og alle har ofret noget, men jeg har det største ønske om, at vi kan få lov at køre studentervogn. Det er mere end bare en fest, det er et statement om afslutningen på tre år, hvor halvdelen har været under en pandemi. Der er noget ved at få lov at fejre, hvad man har kæmpet særligt hårdt for. Ellers er det som at vinde uden at få lov at være glad over det," siger han.