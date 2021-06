Lea Møller Kristensen sluttede folkeskoletiden i coronaens tegn og startede også gymnasietiden på denne måde. Privatfoto

Frontkæmperne: 'Det er lidt vildt, at der er gået et år'

Afslutningen på folkeskoletiden var præget af corona, og det samme var starten på gymnasiet for Lea Møller Kristensen, som dog ikke tror, at det får betydning for resten af hendes gymnasietid.

corona Både sidste skoledag i folkeskolen og den første dag i gymnasiet bar for Lea Møller Kristensen præg af corona.

På Hummeltofteskolen plejer afgangseleverne at spille fodboldkamp mod lærerne. Det var aflyst. Og revyen blev ikke lavet live. Den blev lavet på video.

"Det var ærgerligt, at vi ikke havde mulighed for at holde en traditionel sidste skoledag, men vi fik noget godt ud af det. Vi fik lavet revy, så det blev en ordentlig afslutning," fortæller hun.

Den første skoledag på Virum Gymnasium var også påvirket af corona - dog heldigvis ikke i isolation, som hun havde frygtet. Eleverne mødtes på græsset ved gymnasiet, inddelt i felter efter klasser. Festen i Dyrehaven var også aflyst.

"Den fest har man jo set frem til. Men vi holdt klassefest, hvor vi lavede puttefest-tema. Og vi tog også i Slotsparken, hvor det udelukkende var klasser fra Virum Gymnasium," fortæller hun.

"Den første skoledag var det meget klassevis og ikke så meget hele årgangen. Man ville jo gerne møde folk, men det var fint nok, og man lærte måske dem fra sin egen klasse bedre at kende," siger hun.

Blev sendt hjem

Den første gymnasietid var nogenlunde normal, når den nu trods alt foregik under en pandemi.

"Den typiske skoledag var meget normal, og der var ikke så mange restriktioner som nu. Der var fest, der blev aflyst. Men situationen taget i betragtning var det fint," siger hun.

Så småt begyndte restriktionerne og begrænsningerne at stramme til. Mundbind blev en ting, det samme gjorde ensretning på gangene og større afstand mellem lærere og elever.

"Festerne blev der ikke holdt så mange af længere. Det var ærgerligt, for det var en måde at lære hinanden at kende. Men så måtte man gøre det senere," siger hun.

Og i december ramte så den store nedlukning.

"Vi havde nærmest ikke nået at gå i vores studieretningsklasser, så det var ærgerligt. Alt lukkede ned, også muligheden for træning, så det blev lidt kedeligt," siger hun og fortæller, at man skulle vænne sig til den nye undervisningsform.

"Det var anderledes, og man skulle vænne sig til at sidde på computeren hele tiden. Men det vænnede man sig til. Som tiden gik, blev man dog lidt træt af det og tænkte, at nu måtte det godt snart stoppe, for det var ikke vildt fedt at sidde herhjemme," siger hun.

Dejligt at være tilbage

Skulle man vænne sig til at gå i skole hjemmefra, krævede det også tilvænning at være tilbage på skolebænken, da undervisning igen bestod af fysisk fremmøde.

"Man gør sig klar, tager afsted, man kommer hjem igen i stedet for bare at sidde derhjemme. Det var lidt mærkeligt, men det var dejligt at se folk igen. Man var blevet vant til at sidde derhjemme, så første skoledag tilbage skulle man lige vænne sig til det," siger hun.

Så hvordan er det så nu?

"Det er lidt vildt, at der er gået et år, for tiden er gået meget hurtig. Jeg ved ikke, om det er, fordi man har siddet derhjemme, og dagene er flydt sammen," siger hun og fortæller, hvordan det er gået fagligt, når det primært har været hjemmeundervisning.

"Jeg føler, at det er gået okay. Det tager måske nok længere tid at forstå, end hvis man sad i klassen. Men jeg ved heller ikke, hvordan det var gået ellers, for jeg har ikke prøvet andet," siger hun og fortæller, hvilken betydning hun tror, at dette år får for den resterende gymnasietid.

"Det får nok ikke nogen betydning som sådan, andet end at vi vil huske, at vi sad hjemme. Jeg ærgrer mig ikke over situationen, selv om man altid kunne ønske sig, at det ikke var sket," siger hun.