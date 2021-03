-Jeg glæder mig til at se mine klassekammerater ordentligt. Lige nu siger vejrudsigten én grad, så der er god grund til at finde det varme tøj frem, siger Kathrine Eskildsen Larsen. Foto: Signe Steffensen

Frontkæmperne: 9. klasses elev fortæller om at blive ved med at håbe efter et år med corona

15-årige Kathrine Eskildsen Larsen fra Lindegårdsskolen fået et indgående kendskab til sit lokalområde, som hun har travet tyndt det seneste år for at holde liv i de sociale kontakter

Det Grønne Område - 18. marts 2021

'Næste sommer' findes ikke, når du er ung. Sådan lød det i en særlig tale til ungdommen fra Norges sundhedsminister, Bent Høie, sidste forår.

Netop bekymringen for, hvilke konsekvenser nedlukningen har og har haft på ungdommen, er der stort fokus på i øjeblikket.

I sidste uge kom meldingen så, at folkeskolens ældste klasser nu kan komme "tilbage" i skole en enkelt dag om ugen til udendørs undervisning.

Kathrine Eskildsen Larsen på 15 år går i 9.a på Lindegårdsskolen, hvor hun også er elevrådsformand. I denne uge skal hun for første gange mødes fysisk med hele sin klasse efter næsten tre måneders hjemmeskole.

"Jeg glæder mig til at se mine klassekammerater ordentligt. Lige nu siger vejrudsigten en grad, så der er god grund til at finde det varme tøj frem. Vi har selv fået lov til at planlægge dagen, og det bliver noget med at lave bål udenfor. Her den første dag tror jeg bare, at der står snak på programmet, der er fuldt fokus på trivsel," siger Kathrine Eskildsen Larsen.

Det er godt et år siden, at statsminister Mette Frederiksen tonede frem på tv'et i de danske stuer med budskabet om, at Danmark lukkede ned

"Jeg kan huske, at jeg sad i sofaen med min far og så pressemødet, hvor statsministeren sagde, at Danmark lukkede ned. Min lillesøster var lige blevet lagt i seng, og min mor var ude at købe ind. Det var som en syret science fiction-film. Jeg havde hør om corona før, men det var noget, der var i andre lande," fortæller Kathrine Eskildsen Larsen.

Som hun husker det, var de første to uger, hvor de var hjemsendt fra skole, ret kaotiske, og tiden gik mest med at lære teknikken at kende og få computerne til at virke.

"Vi havde stort set ingen erfaring med Teams, og vi havde aldrig holdt møder med det før. Men efterhånden fik man tilvænnet sig til den nye situation," siger Kathrine Eskildsen Larsen.

I starten havde hun intet imod det. Faktisk nød hun roen lidt, og det at hun pludselig havde meget mere tid til sig selv. Men som tiden gik, savnede hun fællesskabet med de andre mere og mere.

Halvtimes håndvask I maj måned fik landets skoleelever igen mulighed for at kommet tilbage. Stort set alle steder blev der opsat mobile håndvaske i skolegården.

"Det var godt at komme tilbage, men også lidt skørt. Vi var ikke tilbage på fuld tid, og der var mange restriktioner. Vi skulle møde ind i hold og stille os klassevis ved bestemte kegler i skolegården, inden vi blev vist ind. Vi skulle vaske hænder, både når vi ankom til et lokale, og når vi forlod det," siger hun.

På det tidspunkt var sundhedsstyrelsens retningslinjer, at der skulle være to meters afstand mellem læreren og den forreste række i klasselokalet, mens eleverne kunne nøjes med en meters afstand mellem hinanden.

"Bordene skulle stå så spredt, at nogle elever nærmest kom til at sidde med ryggen til eller ude på gangen. Reglen var også, at vi skulle vaske hænder i to minutter. Det betød, at vi de første dage brugte den første halve time af undervisningen på håndvask. Det fik vi heldigvis effektiviseret, og så fik vi sat nogle spritdispensere op ved klasselokalerne, som vi kunne bruge," husker Kathrine Eskildsen Larsen.

Reduceret normalitet Men med de varmere dage og et smittetal, der dalede, kom der også lidt optimisme og mulighed for at ses med lidt flere.

"Både hen over sommeren og i efteråret var der en form for reduceret normalitet. Vi kunne jo ikke på samme måde feste eller samles i større grupper. Men trods mundbind og afstandskrav var der alligevel mulighed for at være lidt mere social," siger Kathrine Eskildsen Larsen.

Som så mange andre valgte hendes familie at tilbringe sommerferien i Danmark.

"Mine forældre have lejet et sommerhus på vestkysten. Det nød jeg. Det var rart med noget, der mindede om en normal ferie. Og det var ikke det store savn, at turen ikke gik sydpå. Efteråret var også næsten normalt, da vi kom tilbage, var der kommet mere styr på logistikken, men vi vidste jo godt, at det bare var et spørgsmål om tid. Så det kom ikke som en overraskelse, da vi kort før jul blev sendt hjem igen," siger Kathrine Eskildsen Larsen.

Svært at bevare gejsten Hun håbede i første omgang på, at det kun var et spørgsmål om et par uger, og at de kunne komme tilbage i skole efter ferien

"Men da vi kunne se, hvordan smitten eksploderede hen over julen, så vidste vi godt, at det kunne blive langstrakt. I starten holdt man vejret hver gang, at der var et pressemøde. Først var det to uger, så fire, så otte, og jeg kan godt mærke, at mange er lidt opgivende nu. Sådan lidt... 'vi kommer nok aldrig tilbage igen på den her side af sommerferien'. Det er altså ikke drømmen at være 15 år og gå derhjemme i en boble med tre-fire mennesker," siger Kathrine Eskildsen Larsen.

Hun synes generelt, at der har været langt mere styr på tingene i den seneste hjemsendelse, hvor alle er blevet mere fortrolige med teknikken og mulighederne. Men hun synes også, at det er tydeligt at mærke, at folk er ved at være modløse.

"Terminsprøverne, der skulle have været afholdt i næste uge, er foreløbigt rykket. Men fordi vi er gået glip af så meget, så er mange elever nervøse for, hvad niveauet kommer til at være, og hvilke forventninger, der stilles til dem," siger Kathrine Eskildsen Larsen.

Det er også muligt at prøverne bliver afholdt digitalt, men selv så hun helst, at de blev holdt fysisk og ikke online, fordi det kommer tættest på en rigtig eksamenssituation. Antallet af eksamener for 9. klasserne er allerede mærkbart reduceret, de skal kun op i to mundtlige og to skriftlige eksamener.

Men selvom der er skåret godt i antallet af eksamener, så håber Kathrine Eskildsen Larsen stadig på, at dette års 9. klasser får en afslutning med karamelkast, revy, brunch med lærerne, dimission og masser af fester.

"Men vi er også forberedt på, at vi nok kommer til at gøre nogle af tingene på en lidt anden måde," siger hun.

Tvungen kreativitet Når hun ser tilbage på året, der er gået, er det ikke kun negativt.

"På mange måder har det seneste år udfordret os til at være kreative og få det bedste ud af tingene. Det har givet os nogle andre forudsætninger, som vi har lært at tage i brug. Jeg tror da også, jeg har lært noget om mig selv. I starten nød jeg helt klart roen," siger Kathrine. Men det er klart, at nogen har trivedes bedre med nedlukningen end andre, og hun synes, det er svært at fornemme, hvordan hendes klassekammerater rigtigt har det, når de kun ses via Teams. I modsætning til i klassen, hvor man lige kan give folk et skulderklap, hvis de hænger lidt med hovedet.

"Især de meget ekstroverte, som er vant til, at der sker meget og have mange mennesker omkring sig. De har haft det ekstra svært. Også dem, der er vant til at dyrke meget sport," siger hun.

Det er også noget af det, hun selv savner. Hun er svømmetræner, svømmer også selv og dyrker fitness.

"Jeg har fået læst lidt flere bøger, gået MANGE flere ture og lavet mad og bagt. Når man hænger så mange timer foran skærmen, så har man brug for at lavet noget andet."

Lige nu glæder hun sig til, at det igen bliver muligt at deltage i familiefødselsdage og se sin bedsteforældre, som hun kun har vinket til fra haven, og så til at verden åbner op igen.

Efter sommerferien rejser hun nemlig til USA som udvekslingsstudent.

"Jeg skal bo i en lillebitte by i Ohio med omkring 4.000 indbyggere, og de har heldigvis ingen problemer med corona," siger Kathrine Eskildsen Larsen.