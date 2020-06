Frivilligcentret er klar til de frivillige: 'Vi har pulsen oppe'

"Der var ingen kødrand, der ventede ved døren, da jeg åbnede. Lige nu er der en enkelt gågruppe fra Kræftens Bekæmpelse, der er ude at gå og kommer her tilbage. Mange af vores brugere er i de sårbare grupper og har brug for lidt betænkningstid. Og så fik de jo også først besked om åbningen i aftes," forklarer hun.

"Mange ringer for at booke plads, og skal tage stilling til, at der ikke må være så mange mennesker i lokalerne som før," giver centerlederen som eksempel.

Alle er søde

Centrets køkken kan kun bruges til at vaske hænder i, så brugerne skal selv medbringe for eksempel kaffe på kander og krus eller kopper til at drikke af. Frivilligcenteret sørger for håndsprit og rengøringsartikler til brug i huset, og brugerne har et skærpet ansvar for at rengøre borde og stole forud og efter brug af lokaler og toilettet.