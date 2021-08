Christopher Hallen (tv) er ny ejer af Sorgenfri Fisk, og Ulrik Trieb er førstemand. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Send til din ven. X Artiklen: Frisk pust til lokal fiskeforretning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Frisk pust til lokal fiskeforretning

Sorgenfri Fisk har fået ny ejer, som satser på flere specialiteter og færdigretter, men også føre stedet videre i samme ånd.

Det Grønne Område - 15. august 2021 kl. 11:45 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen

Det er med respekt for det, der kom før dem, at Christopher Hallen og Ulrik Trieb overtager Sorgenfri Fisk på Sorgenfri Torv.

"Vi kommer med et friskt pust. Vi vil dog bære butikken videre i samme ånd med fortsat høj kvalitet, men også med nye ideer, som folk forhåbentlig tager godt imod," siger den nye ejer Christopher Hallen.

Alt vil dog ikke være det samme, og han fortæller, hvad kunderne kan forvente:

"Vi vil lave flere specialiteter, og vi vil give de varer, som der er i dag, et frisk pust. Jeg har for eksempel tænkt, jeg skulle lave en masse færdigretter, så den del bliver opdateret. Så bliver det nemmere for folk at spise fisk uden at skulle kokkere selv," siger Christopher Hallen, der udover at have arbejdet med fisk også har været slagter i mange år og kok, og fortsætter:

"Vi vil lave hjemmelavede saucer, og vi kommer til at koge en masse skønne fonder. Det gjorde Kim og Larsen (de tidligere ejere, red.) også, men vi vil gå helt i kogebøgerne og kokkerere en del. Så det bliver ikke kun salg af fisk, røgvarer og delikatesser," siger han.

Frisk kystfisk Jagten på frisk fisk bragte de to mænd til Bagenkop på Langeland, hvor de nu har lavet en aftale med en skipper om at købe frisk kystfisk hver anden uge cirka.

"Der er langt fra vestkysten til København, så det skal gennem en masse led som engros, filetfabrik, transportfirma og så butikken. Når vi henter direkte fra kutteren, bliver det hele fisk, som vi selv skærer," siger Ulrik Trieb, firmaets første mand, der har været fiskehandler i 20 år.

"Det er de klassiske danske spisefisk fra de indre farvande som torsk, rødspætter, skrubber, pighvar, slettehvar, rødtunger, søtunger og stenbidderogn, når det er sæson. Vi fokuserer på, at vi får det direkte fra kutter til butik. Vi synes, at det er fedt, at man kan stå med friske varer i hånden, uden de har været gennem flere led," siger Christopher Hallen og tilføjer:

"Udover fisken fra Langeland kommer vi til at hente resten fra vestkysten. Det er der, de fleste fiskehandlere får deres fisk fra. Det bliver dansk fisk. Vi kommer også til at have eksotiske ting engang imellem, men ellers fra Danmark og Skandinavien."

En lille lokal biks Begge mænd er vokset op i lokalområdet. Christopher Hallen er opvokset i Luntofte, har boet i Nærum og bor nu på Østerbro. Ulrik Trieb er opvokset i Virum, men har tilbragt det meste af sin tid som fiskehandler i Grenå, inden der skulle ske noget, og han solgte sin butik for at vende tilbage til Sjælland.

De kommer dog ikke til Sorgenfri med ambitionerne om at suge al fiskeforretning til sig, fortæller de.

"Vi skal ikke lave et stort reklamefremstød, vi er en lille lokal biks," siger Ulrik Trieb.

"Vi er meget tilfredse med de nuværende kunder, så vi kommer ikke for at erobre nyt. Vi vil gerne gøre det bedste for dem, der er her nu. Nye kunder er mere end velkomne og vil blive mødt med et smil og god service. Vores fornemste opgave er at fortsætte den tryghed, der er ved at handle hos Sorgenfri Fisk. Der er mange trofaste kunder, og dem har vi fortsat lyst til at se," siger Christopher Hallen.

Når de to mænd er kommet på plads i butikken, vil der 1. september være åbningsreception med bobler og lidt at spise.