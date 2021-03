Museumsparken vil være åben og bygningerne vil være lukkede. Det vil være muligt for børn at bruge forhindringsbanen, legepladser og udendørsarealer.

Frilandsmuseet åbner tidligere i år: Nu er åbningsdagen besluttet

Efterspørgslen på udendørs udflugtsmål er større end nogensinde, og da Frilandsmuseet er en af de kulturinstitutioner, der gerne må holde åbent, så er det besluttet, at de i år tyvstarter på sæsonen.

Det Grønne Område - 12. marts 2021 kl. 15:00 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Normalt plejer Frilandsmuseet at skyde sæsonen igang med påskelam og skidne æg i påskeferien, men i år kan man altså få adgang til museet lidt før.

Det er nemlig nu besluttet at museet åbner lørdag den 20. marts og tirsdag-søndag fra 10-16.00 herefter.

Museet bliver åbnet som park, og der vil ikke være adgang til butikken eller bygningerne, men der vil være masser af plads og mulighed for at nyde landskabet og bygningerne.

"Vi har valgt at holde åbent alle dagen undtagen mandag for at kunne give adgang til kommunens mange skoler og institutioner, så de kan gøre brug af museet i hverdagene. Det er nemlig ikke nødvendigt fremvise ID eller negativ covid-19 test for børn under 15 år," siger Brittany Overgaard, der er Kommunikationsansvarlig på Frilandsmuseet.

Museet har sat et max antal på gæster på området i åbningstiden. Skulle de nå det antal, så lukker indgangen og der vil blive skiltet med ALT OPTAGET.

Du skal vise negativ test Med kravet om fremvisning af dokumentation for en negativ test gælder det, at kunder, besøgende og lignende for at få adgang skal kunne forevise dokumentation for en covid-19 test med et negativt resultat, som er foretaget inden for 72 timer før den pågældendes ankomst til Frilandsmuseet

Testen skal være en antigentest (hurtigtest) eller PCR-test.

Billetter og betaling Museet bruger ikke time slots og det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at købe billetter på forhånd, men proceduren er at skabe et flow igennem museet, så der er så meget afstand mellem gæsterne som muligt.

Frilandsmuseet har to indgange. Den mest populære indgang er ved Kongevejen 100, men du kan også parkere ved I.C. Modewegsvej og bruge museets nordlige indgang hvor der er mindre chance for kø.