Frilandsmuseet Det Gamle Danmark udskyder årets sæsonåbning

Traditionen tro skulle Frilandsmuseet i Lyngby åbne til påske, men på baggrund af udviklingen af Covid-19 udskydes sæsonåbningen. Museet har endnu ikke fastsat en ny åbningsdato

Det Grønne Område - 30. marts 2020 kl. 11:45 Af Pernille Borenhoff

Alle Nationalmuseets besøgssteder, herunder også Frilandsmuseet, er indtil videre lukket til og med 13. april 2020.

"På Frilandsmuseet sætter vi vores gæster, medarbejdere og frivillige først. Det er derfor vigtigt for os, at Frilandsmuseet fortsat kan være et frirum for vores gæster, hvor vores første prioritet er deres sikkerhed. Vi følger derfor myndighedernes anbefalinger og foranstaltninger herom," siger Frilandsmuseets museumschef Peter Henningsen.

Museets sæsonåbning er en populær tilbagevendende begivenhed, der bliver afholdt hver påske. Sidste år tiltrak åbningen omkring 9.000 gæster til en solskinsrig weekend i det fri.

"Vi er meget kede af at måtte skuffe de mange gæster, som har glædet sig til at besøge museet i påsken, men vi ser frem til at åbne museet og byde jer velkommen til Frilandsmuseets 123. sæson, når vi står sikkert på den anden side af denne pandemi," siger Peter Henningsen.

Når museet åbner igen kan gæster se frem til aktive udendørsoplevelser med alt fra Hulebyg i pinsen til H.C. Andersens Dage, Frøsnapper- og Bonderøvsfestival i sommerferien.

Frilandsmuseets medarbejdere er offentligt ansatte og blev derfor hjemsendt med øjeblikkelig virkning fra 12. til 27. marts ligesom alle Nationalmuseets besøgssteder. Denne hjemsendelsesperiode er nu blevet forlænget til 13. april. Museets frivillige er også blevet bedt om at blive væk fra museet. Nogle medarbejdere arbejder fortsat på museet for at passe på dyrene og samlingen.