Peter Darger og Co er lige nu i gang med at undersøge mulighederne for en fremrykning af åbningen af Frilandsmuseet.

Send til din ven. X Artiklen: Frilands-museet åbner før tid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Frilands-museet åbner før tid

Siden regeringens melding om, at udendørs kulturaktiviteter nu kan åbne, har Frilandsmuseet, der normalt åbner til påske, undersøgt mulighederne for at åbne før tid, og nu er der kommet en dato på plads

Det Grønne Område - 06. marts 2021 kl. 18:00 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen

Udendørs kulturinstitutioner kan åbne, lød budskabet onsdag i sidste uge. Og det blev modtaget med glæde på Frilandsmuseet, fortæller kunstnerisk leder Peter Darger.

"Fra mit vindue kan jeg se, at der er mange mennesker, der kommer forbi og gerne vil ind. Derfor glæder vi os til at kunne åbne portene og byde gæsterne indenfor," siger han.

Frilandsmuseet benytter sig af både mange frivillige og mange sæsonarbejdere, og allerede dagens efter, at budskabet om åbningsmuligheden var indløbet, gik man i gang med at kontakte sæsonarbejderne for at høre, om de kunne starte snart. Og ikke som oprindeligt planlagt til påske.

"Vi vil meget gerne åbne før påske, men mangler at få de praktiske detaljer fra både Kulturministeriet og Justitsministeriet. Vi skal blandt andet have retningslinjer for afstand og for, hvad det betyder, at man skal vise en test frem. Og så skal vi lige tygge på, hvordan vi rent praktisk tackler det," siger Peter Darger.

Åbent som park Allerede tirsdag eftermiddag var de informationer dog tygget igennem. Det er nu besluttet at museet åbner lørdag den 20. marts og tirsdag-søndag fra 10-16.00 herefter.

Museet bliver åbnet som park, og der vil ikke være adgang til butikken eller bygningerne, men der vil være masser af plads og mulighed for at nyde landskabet og bygningerne.

"Vi har valgt at holde åbent alle dagen undtagen mandag for at kunne give adgang til kommunens mange skoler og institutioner, så de kan gøre brug af museet i hverdagene. Det er nemlig ikke nødvendigt fremvise ID eller negativ covid-19 test for børn under 15 år," siger Brittany Overgaard, der er kommunikationsansvarlig.

Klar til ny sæson Programmet for den kommende sæson har ligget klar længe. Det byder på blandt andet på en tre uger lang Frøsnapperfestival i løbet af sommeren og en Fantasyfestival til september.

"Vi tror på, at det kommer til at gå som sidste år, hvor smitten går ned her til sommer, og at vi kan få en super sæson," siger Peter Darger.

relaterede links