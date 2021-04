-Det vil være en politisk skandale uden sidestykke, hvis politikerne lige pludselig ændrer retning, siger Andreas Byder, direktør i Lyngby Boldklub A/S, forud for mødet i kommunalbestyrelsen på torsdag. Foto: Lars Schmidt

Friends of Lyngby klar til at trække sig: Lyngby Boldklubs eksistens er truet

Det store flertal for at sende Lyngby Stadion i udbud vakler. Sagen behandles på lukket dagsorden torsdag, og nervøsiteten er ved at brede sig i Lyngby Boldklub, hvor holdningen er helt klar: Klubbens eksistens er truet, og Friends of Lyngby trækker sig, hvis stadion ikke kommer i udbud nu.

28. april 2021 Af Lars Schmidt

50 mio. kroner. Det er, hvad ejerkredsen bag superligaklubben Lyngby Boldklub A/S, Friends of Lyngby, har bidraget med, siden man for et par år siden nærmest på målstregen i sidste minut reddede klubben fra en konkurs.

De penge har folkene bag Friends of Lyngby, tidligere spillere, lokale forretnings- og foreningsfolk, valgt at kaste efter klubben, fordi man har lænet sig op ad en to år gammel beslutning i kommunalbestyrelsen om, at man ville gøre stadion klar til et udbud. Et udbud, som Friends of Lyngby agter at byde på.

Det store flertal, der var der for to år siden, ser ud til at vakle.

Forsvinder flertallet for at sende stadion i udbud, er holdningen til gengæld klar hos Friends of Lyngby. Så trækker man sig. Det er ikke en trussel, understreger man - direkte adspurdt. Det er sådan, landet ligger.

"Nej, for det er bare virkeligheden. Det bør ikke være nogen overraskelse for hverken borgerne eller politikerne i kommunen, for vi har sagt det højt flere gange, og gennem de sidste to-tre år har vi løbende haft masser af møder med lokalpolitikere på alle niveauer. Budskabet har været det samme: Friends of Lyngby vil gerne udvikle klubben til gavn for hele byen og vil også gerne være med på den lange bane. Men det kræver, at faciliteterne følger med. Den dag lyset slukkes, er Friends of Lyngby også ude," forklarer direktør Andreas Byder til Det Grønne Område:

"Friends of Lyngby har brugt 50 mio. kroner på at holde klubben i live og udvikle en klub, der har åbnet sig mod byen, mod skolerne og mod familierne i området. Det er en hel unik ejergruppe og ejerkonstruktion, og den, synes vi i al beskedenhed, er værd at værne om i tider, hvor de lokale fodboldklubber rask væk sælges til amerikanere, egyptere og hvad ved jeg. Men det er altså nu, at beslutningerne skal træffes. Og det er vigtigt at den enkelte politiker kender scenarierne og konsekvenserne," understreger Andreas Byder.

Parken-byggeri Debatten for og imod udbud af stadion er blevet intensiveret gennem de seneste uger - hvor Lyngby Boldklub samtidig kæmper for overlevelse i Superligaen.

Generelt oplever klubben stor sympati for stadionprojektet, men man ærgrer sig over, at der er borgere, som tror, at klubben vil fjerne grønne arealer og skade Idrætsbyen.

Det forklarer Andreas Byder:

"Det er fint, at alle kan komme til orde. Det støtter vi til enhver tid - også selv om det jo er tydeligt, at naboernes skræmmekampagne desværre har haft en effekt," siger han og fortæller, at han er direkte vred over, at nogle stadig tror, at boldklubben reelt ønsker en kopi af Parken på Østerbro:

"Det bliver stadig fremhævet, at man ikke ønsker et Parken-byggeri i byen. Come on, Parken er 36 meter høj og har otte etager. Men mange har fået indtryk af, at det er det, som skal ske i Lyngby. Det er jo ikke tilfældet, og det er jo en frygtelig skygge at have hængende over os," siger han:

"Der er også nogle, der nævner andre stadionprojekter uden boliger, for eksempel i Esbjerg og Randers. Fælles for de stadions er jo, at de er medfinansieret af kommunerne, og det er ikke er det politiske ønske i Lyngby-Taarbæk, har vi jo fået afdækket gennem de sidste tyve år. Derfor er den nuværende model med et stadionudbud med boliger det eneste rigtige." Direktør for Lyngby Boldklub A/S understreger, at byggeriet - i den størrelse, der er lagt op til - ikke kommer til at fylde pengetanken op hos dem, der måtte vinde udbuddet:

"Provenuet fra boligbyggeriet skal gå til at opgradere stadion, så vi kan beholde topfodbolden i Lyngby i mange år fremover. Det er sådan visionen er - og skal være. I bedste fald snakker vi en case, der går i nul, vel at mærke samtidig med at vi skaber bedre rammer for bredden, eliten og ikke bygger boliger på de grønne områder. Derfor tøver vi ikke med at kalde det en win-win-win."

Kun Skifteretten tilbage Sagen om udbud af Lyngby Stadion blev behandlet som lukket punkt på mødet i Økonomiudvalget i sidste uge. Og behandles af kommunalbestyrelsen på torsdag. Ligeledes som et lukket punkt.

Økonomiudvalget nåede ikke frem til en enstemmig beslutning, erfarer Det Grønne Område, og det flertal, som tidligere var for et udbud, skrumper ind.

Det får nervøsiteten til at brede sig i Lyngby Boldklub. Og det så meget, at man reelt frygter, at klubben inden for meget nær fremtid - de nærste uger - må lade livet. Men det afhænger af, om stadion kommer i udbud nu.

"Vi har næsten ikke fantasi til at forestille os, at stadion ikke kommer i udbud nu. Vi har arbejdet efter en beslutning taget af et stort flertal i kommunalbestyrelsen tilbage fra april 2019, hvor kommunen offentliggjorde stadionprojektet inklusiv de benævnte ungdomsboliger," siger Andreas Byder:

"Siden har man arbejdet politisk på dette projekt i mere end to år. Man har fået hele modellen godkendt af Ankestyrelsen. Man har sågar offentligt beklaget, at projektet er blevet trukket ud. Det vil være en politisk skandale uden sidestykke, hvis politikerne lige pludselig ændrer retning," mener han:

"Hvis ikke der kommer et udbud nu, så er det slut med Lyngby Boldklub på eliteniveau. Det føler vi os ret sikre på. Stadion skal opgraderes for 40-70 mio. kroner, hvis det skal leve op til Superliga-kravene i fremtiden. De penge kommer kommunen ikke med. Vi og vores investorer har tilført klubben penge hver måned ud fra en betragtning om, at der var perspektiv og fremtid for topfodbold i Lyngby-Taarbæk Kommune. Kommer der ikke en løsning på stadion-problematikken, vil man de facto kvæle klubben, og det tror jeg faktisk, at alle de lokalpolitikere er klar over er en dårlig sag, især i et valgår," siger Andreas Byder.

Han mener ikke, at det på nogen måde vil være realistisk at afhænde klubben til andre investerorer.

"En fodboldklub, som man på forhånd ved ikke kan få stadionlicens til at spille i Superligaen, er ikke særlig attraktiv. Det siger sig selv. Der vil ikke være nogen til at overtage klubben, heller ikke for nul kroner. Der er vel kun Skifteretten tilbage," slutter Andreas Byder.

