Udstillingsleder Barbara Læssøe Stephensen, borgmester Sofia Osmani og formand for kultur- og fritidsudvalget Mette Schmidt Olsen var taknemmelige over donationen, der bevirkede, at Friederike Brun kunne vende tilbage til Sophienholm.

Friederikes ånd svæver efter 186 år igen over Sophienholm

Fredag i sidste uge vendte Friederike Brun takket være en donation fra Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond tilbage til Sophienholm

Man tager en årvågen københavnsk museumsdirektør, et dansk online auktionshus i Tyskland, en dedikeret museumsleder i Lyngby-Taarbæk samt en pose med 200.000 kroner. Man holder hjernecellerne vågne og computeren tændt, og et par uger senere, har man et maleri af Friederikke Brun. Malet af selveste C. W. Eckersberg. Guldalderens helt tunge dreng.

Fredag blev hjemkomsten af Friederike Brun fejret for en meget snæver kreds på fem med både champagne, jordbær og kransekage på Sophienholm. For det er lidt at en bedrift at få den driftige salonnière tilbage til de lokaler, hvor forfattere som Baggesen, Oehlenschläger og Johan Ludvig Heibergs mødtes med andre af guldaldertidens store ånder fra ind- og udland.

"Vi er fantastisk taknemmelige for, at hun er kommet hjem og er med til at fortælle historien om Sophienholm," sagde borgmester Sofia Osmani, der blev suppleret af formanden for Kultur- og Fritidsudvalget Mette Schmidt Olsen:

"Hun var en handlekraftig kvinde, og det er vigtigt, at vi husker kvinder som hende. Og så er hun med til at genoplive ånden her på Sophienholm."

Stressende proces Eckersberg var blot 25 år, da han i cirka 1810 malede Friederike Brun, som døde i 1835. Hendes mand Constantin døde året efter, og deres sommerresistens ved Bagsværd Sø blev solgt. I godt 150 var det i familien Allers besiddelse, hvorefter Lyngby-Taarbæk kommune overtog ejendommen og skabte kunsthallen Sophienholm.

"Maleriet har været ude af huset og hos samlere, og det var et rent tilfælde, at vi blev opmærksomme på det. Jeg blev kontaktet af direktøren fra Hirschprungs Samling, der fortalte, at billedet var på auktion hos Lauritz.com i Tyskland," fortæller museumsleder på Sophienholm Barbara Læssøe Stephensen, der blev fuldkommen besat af tanken om at få fingrene i maleriet.

"Hun er ånden her. Hun var en igangsætter, der formåede at trække tidens største ånder herud og præsentere for dem for hinanden. Hun symboliserer den ånd, vi gerne vil genoplive," siger hun.

Men hvad gør man så, når maleriet står vurderet til knap 200.000 kroner, og man ikke har så meget som en eneste øre at gøre godt med.

"Mit hjerte hoppede. Og jeg lå søvnløs den følgende nat. Vi måtte bare have hende tilbage. Jeg har aldrig handlet kunst online før, og jeg havde hellere ingen penge at købe for. Men det ville være en katastrofe, hvis hun gik til en privat samler. Så ville vi jo aldrig mere vide, hvor hun blev af," siger hun.

Barbara tog kontakt til Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond, der efter en kort betænkningstid vendte tilbage med besked om, at Sophienholm kunne købe for 200.000 kroner.

"Det var fantastisk, men ingen kunne jo vide, om det var nok, så spændingen blev ved med at stige de kommende to uger, hvor auktionen var åben," siger hun.

Flere havde fortalt Barbara Læssøe Stephensen, at hun skulle købe inden for de sidste fem minutter, auktionen løber.

"Det var meget stressende. Jeg sad hos en ven med to computere tændte, hvis nu den ene skulle gå ned. Men det lykkedes uden den store konkurrence fra andre købere. Men det andet maleri af hendes mand Constantin, der også var på auktion, måtte vi lade gå, da vi kun have penge til det ene. Men de levede adskilt som ægtefolk, og det må de så også gøre nu," siger hun.

Genopliver ånden Maleriet er nu i kommunens ejendom og får en plads, hvorfra Friederike kan skue ud over de kommende udstillinger, besøgende og de mange arrangementer, der vil finde sted i årene fremover.

"Hun passer ind i husets rammer, for vi er ved at lægge en strategi for, hvad der skal foregå. Vi vil gerne have salonerne tilbage og genskabe stedet i hendes ånd," siger Barbara Læssøe Stephensen.

Den første af slagsen, hvor to kunstnere - en fotograf og en forfatter - mødes, bliver den 18. maj, hvor udstillingsaktuelle Henrik Saxgren og forfatter Josephine Klougard giver deres bud på 'det mediative fællesskab'.

"Vi arbejder på et koncept, hvor vi kan lave endnu flere liveformater, hvor publikum også spiller en rolle. Det kommer til at ske, når vi åbner rigtigt op igen," siger hun.

I løbet af sommeren vil der også blive en række arrangementer i parken. Og Det Flydende Teater vender tilbage. I år med en forestilling om forfatteren Thit Jensen.

"Den spiller fint sammen med, at vi inde i huset samtidig viser en udstiling med en ret glemt malerinde, Anna Klindt Sørensen," siger Barbara Læssøe Stephensen.

Friederike Brun Født 3. juni 1765 i Sachsen

Død 25. marts 1835 i København

Forfatter og salonværtinde

Faren sognepræst ved Sankt Petri Kirke

Gift med Constantin Brun - en af landets rigeste mænd

Fødte fem børn. Kun tre døtre nåede voksen alder

1788 tunghør

Ofte væk på rejser

Om vinteren boede familien i det senere Moltkes palæ i Bredgade, sommeren tilbragtes på landstedet Sophienholm

Her mødtes datidens førende og kommende store kunstnere, forfattere og videnskabsfolk