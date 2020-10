Fri-mas-søren: Frisør og massør går sammen

Bedrana Gürcan, frisør og Kizzer Flagaa, massør, er gået sammen om at drive virksomhed - med hvert deres cvr-nummer - under samme tag på Einarsvej 138 i Lyngby.

Bedrana har haft salon på stedet i fem år, men benyttede den sjældent fuldtid, og da Kizzer syntes, at det var synd, at lokalet ind imellem lå tomt og mørkt hen, besluttede hun at flytte ind med sin virksomhed. Så nu er der lys i lokalet hele ugen.