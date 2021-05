Khalid Iqbal er med ombord, når den førerløse elbus kører rundt på DTU. Men man kan sagtens får en fornemmelse af fremtidens transport alligevel. Foto: Signe Steffensen

Send til din ven. X Artiklen: Fremtidens bus: Pas på LINC - den er ny i trafikken på DTU Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fremtidens bus: Pas på LINC - den er ny i trafikken på DTU

Nu kan alle hoppe ombord og prøve fremtidens transport på DTU. Forsøget med de "førerløse" LINC-busser kører frem til juli måned

Det Grønne Område - 13. maj 2021 kl. 06:00 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Projektet med de førerløse busser har efterhånden været undervejs i et par år. Men i april fik LINC-projektet endeligt grønt lys fra trafikministeriet til at iværksætte et forsøg blandt almindelige trafikanter på DTU Campus.

Læs også: Lidt tættere på førerløse busser på DTU

Fredag var der så officiel indvielse af forsøget med ministerbesøg på DTU, hvor trafikministeren selv kunne få en tur ombord.

Og der var en nærmest euforisk stemning blandt de mange partnere, der har været inde over LINC-projektet. For vejen til at få den lille eldrevne bus ud at køre blandt almindelige trafikanter har været udfordrende og lang. Og selvom LINC-busserne reelt kan køre selv, så har de af sikkerhedsgrunde en steward med ombord, der kan styre den manuelt.

En af dem er Khalid Iqbal, der efterhånden er godt bekendt med ruten på DTU, der går fra DTU Skylab til Anker Engelunds vej til Netto og retur.

FAKTA LINC er én af de største tests af selvkørende shuttles i Danmark



De selvkørende shuttles bliver de kommende måneder testet på DTU Campus i Lyngby. Det er muligt for alle at prøve busserne, og vil man tilmed bidrage til forsøget, så kan man blive testpassager ved at downloade App'en LINC DTU.



LINC tester shuttles for at få indblik i, hvad borgerne synes om den nye transportform, og i hvordan de selvkørende shuttles kan blive en del af et fremtidigt bæredygtigt bymiljø og den kollektive trafik.



For LINC er visionen, at selvkørende shuttles bliver en del af den service, borgerne kan benytte, når de ankommer til én af de 29 stationer ved Hovedstadens Letbane, der i øjeblikket bygges langs Ring 3. LINC er én af de største tests af selvkørende shuttles i DanmarkDe selvkørende shuttles bliver de kommende måneder testet på DTU Campus i Lyngby. Det er muligt for alle at prøve busserne, og vil man tilmed bidrage til forsøget, så kan man blive testpassager ved at downloade App'en LINC DTU.LINC tester shuttles for at få indblik i, hvad borgerne synes om den nye transportform, og i hvordan de selvkørende shuttles kan blive en del af et fremtidigt bæredygtigt bymiljø og den kollektive trafik.For LINC er visionen, at selvkørende shuttles bliver en del af den service, borgerne kan benytte, når de ankommer til én af de 29 stationer ved Hovedstadens Letbane, der i øjeblikket bygges langs Ring 3. Men langtfra alle ture er ens, for LINC-bussen er en følsom trafikant, der er programmeret til at have alle antenner ude. Vi har da heller ikke kørt mange hundrede meter før den foretager en pludselig opbremsning, så man må stemme i med fødderne. En bagvedliggende bilist har mistet tålmodigheden med det adstadige køretøj, der holder en fart på 15 km i timen, og foretager en hurtig overhaling og kommer lidt for tæt på, og så reagerer bussen straks med en opbremsning.

En fodgænger i rabatten udløser også en mærkbar hastighedsnedsættelse, og sætter først farten op igen, da hun trækker længere ind på græsset.

Som det er lige nu, kan busserne ikke improvisere og afvige fra den fastlagte digitale rute, så en ulovligt parkeret bil eller andre forhindringer kræver, at Khalid kan overtage styringen.

Ved et af stoppestederne på ruten kommer to studerende løbende for at få et lift. Men uden mundbind er der ingen adgang. På den måde gælder de samme regler her som i alt anden offentlig transport. Men de studerende og ansatte er så småt ved at få øjnene op for, at det er en mulighed.

Det er 14 dage siden, at busserne begyndte at køre på DTU Campus, og der er en vis eufori blandt de mange, der har været involveret i projektet. For sikkerhedsprocedurerne omkring driften har taget utroligt lang tid og trukket store veksler på tålmodigheden.

Men det er også det første sted i Danmark, at der kører et forsøg, hvor busserne kører udenfor en lukket bane.

Claus Klint er direktør for Internet of Things hos IBM Danmark, der har leveret den digitale infrastruktur, mens Per Bækgård er lektor på DTU Compute, der har programmeret den tilhørende App, der både kan bruges til at høste data om brugeradfærd og informere passagererne om ventetid. Og de er enige om, at de trods de mange benspænd og udfordringer undervejs har fået meget ud af samarbejdet, fordi det er en unik mulighed for at teste nye teknologi og se sammenhænge.

Med på holdet er også en gruppe forskere fra RUC, der skal analysere på brugeradfærden. Det handler både om passageroplevelsen, men også hvordan de andre trafikanter generelt reagerer på bussen.

"Den meget konservative og forsigtige trafikadfærd kombineret med den lave hastighed gør den socialt uacceptabel i trafikken," siger Hannah Villadsen, der er Post-doc i mennesker og teknolog.

Men tanken er, at den fremadrettet kan fungere som en form for offentlig "Über".

De står bag Partnerne i LINC-projektet er: Albertslund Kommune, Gladsaxe Kommune, Nobina Danmark A/S, IBM Danmark ApS, Danmarks Tekniske Universitet, Roskilde Universitet og Gate 21. Partnerne i LINC-projektet er: Albertslund Kommune, Gladsaxe Kommune, Nobina Danmark A/S, IBM Danmark ApS, Danmarks Tekniske Universitet, Roskilde Universitet og Gate 21. Dan Roland, Phd på DTU-Compute fortæller, at ideen er, at man kan sende busserne derhen, hvor behovet er. Det kan fx være i forbindelse med en frokostpause eller fyraften.

Har du selv fået løst til køre en tur, så læg vejen forbi DTU. Alle kan prøve en tur med de nye busser, hvis man vel at mærke har husket mundbindet.

Hvis du downloader app'en LINC DTU på din telefon kan du tilmed hjælpe forskerne bag og deltage som testpassager, og så kan du samtidig holde dig orienteret om, hvor den nærmeste bus befinder sig.

relaterede artikler

Fremtiden kører rundt på DTU: Selvkørende busser er klar til at prøve kræfter med passagerer 03. februar 2020 kl. 11:45