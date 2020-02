Fremtiden kører rundt på DTU: Selvkørende busser er klar til at prøve kræfter med passagerer

Lige nu kører de selvkørende shuttles på et lukket anlæg, men inden længe skal de ud blandt andre trafikanter på DTU. Men selv om busserne i princippet er selvkørende, så er de altid bemandet med en steward, der er klar til at gribe ind, hvis der sker noget uforudset.

Følsom regelrytter

På den to minutter lange testtur er er der forprogrammeret en række stop, og den lille bus kører rutinemæssigt sin rute. Men med en orange kegle demonstrerer Søren Jacobsen også, hvad der sker, hvis en passager står for tæt på bussen ved stoppestedet eller der pludselig er en forhindring på kørebanen.

For den lille mintgrønne elbus, der godt kan lede tankerne hen på et forvokset stykke legetøj, er en ualmindeligt opmærksom trafikant, der hellere træder på bremsen engang for meget end én gang for lidt.

"Ja det er et følsomt lille væsen, der har det svært med overraskelser og trods sine superreflekser er meget forsigtig," siger Kenneth Jørgensen.

Men selv om karakteristikken lyder som et sødt kæledyr, så understreger Søren Jacobsen, at det er et transportmiddel, og inden længe skal de selvkørende shuttles med plads til op til 12 passagerer ud at køre på DTU.

Søren Jacobsen har selv været med til at uddanne de stewarder, der til sommer skal være en del af forsøget, og som kan overtage styringen manuelt, når det bliver nødvendigt.

For som nævnt tidligere er busserne nogle følsomme størrelser. Så en frisk cyklist, der overhaler inden om, eller en ulovligt parkeret bil udfordrer elbussen. For mens medtrafikanterne måske har en mere lemfældig omgang med færdselslovgivningen, så er den lille bus en sand regelrytter, og oplever den ulovligheder eller potentielt farlige situationer, så er den ude af stand til at bøje reglerne. Så stopper den slet og ret.