'Fremragende, yngre forkser i international klasse': Hjertelæge fra Virum får prestigefyldt pris

"Det er ekstremt tilfredsstillende, når min forskning kan bruges i hverdagen med patienterne. Både som læge og forsker arbejder jeg meget med hjerteklapsygdom - et område hvor vores viden er begrænset. Vi ved for eksempel ikke, om det kommer patienter til gavn at blive opereret for hjerteklapbetændelse, eller om det vil være bedre at give medicin. Her kan jeg lede efter svar ved at se på store mængder af data, siger Emil Fosbøl i en pressemeddelelse fra Rigshospitalet.