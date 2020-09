Cheftræner Johnny Albertsen giver peptalk til sine spillere. Til højre Anne Sofie Kleemann, der fortsat trækkes med en skade og derfor sad på bænken. Foto: Mikael Østergaard

Fremgang trods det fjerde nederlag i træk til håndbolddamerne

Lyngby Håndbold Klubs damer viste fighter- vilje og periodevist godt spil, men begår stadig for mange elementære fejl.

Det Grønne Område - 29. september 2020 kl. 14:30 Af Mikael Østergaard Kontakt redaktionen

Det blev som ventet til Lyngbys fjerde nederlag i træk, da holdet søndag eftermiddag tog imod stærke SønderjyskE i damernes 1. division.

Men sammenlignet med de foregående kampe var der klar fremgang at spore, og det lykkedes Lyngby at spille lige op med sønderjyderne efter pausen.

Her kunne tilskuerne konstatere, at den fysiske form er i top, og at spillerne sloges for hinanden og holdet.

Kampen blev afgjort i det første kvarter, hvor SønderjyskE sikrede sig en komfortabel føring på 5-6 mål. Lyngbys modtræk var at sætte målvogter Marie Villumsen på banen i stedet for Sofie Juhl Sørensen, der ellers havde stået udmærket. Marie Villumsen gjorde det fremragende, især i 2. halvleg, hvor hun snuppede mange afslutninger fra både stregen, fløjen og distancen.

Bagud 8-15 ved pausen var der lagt op til en regulær afklapsning, men Lyngby kom op på 12-19 og 16-23, inden SønderjyskE endte med at vinde 28-19.

Lyngby havde sin styrke i hurtige kontraangreb, gode afslutninger fra fløjen af bl.a. Anne Cathrine Christensen og sikre afslutninger fra stregen af Lejla Krak. Men den helt store spiller var Cecilie Oldenburg, der både kunne skyde fra distancen, spille stregen og selv bryde igennem.

Til gengæld led Lyngby under savnet af langskytter, og det blev ikke bedre af, at både Alberte Mørk og Mia Egede Rasmussen havde en offday. Alberte Mørk startede godt, men så skidt ud efter pausen med et væld af hasarderede afslutninger. Mia Egede Rasmussen havde problemer med at gribe bolden og overholde 3-skridt reglen, og hendes skud manglede både kraft og præcision.

Kampen blev afviklet i skyggen af corona. Lyngbys formand, Thomas Kirk, sad ved indgangen - ikke for at tage imod entrepenge, men for at navneregistrere tilskuerne, og hvert andet stolesæde var beklædt med en sort plasticpose, så kravet til afstand blev overholdt.

Lyngbys målscorere: Cecilie Oldenburg 5, Naasu Tremel 3, Lejla Krak 2, Anne Cathrine Christensen 2, Amalie Kristoffersen 2, Alberte Mørk 2, Ea Sonnenborg 1, Mia Egede Rasmussen 1 og Ida Handreck 1 mål.