Klubbens formand Frederik Willmes byder et af de nye medlem Will Orban velkommen.

Fremgang hos Rotary Klub

Han kunne også fortælle, at der har været vækst i antallet af medlemmer under corona, hvor der i alt er kommet tre nye medlemmer til, så man i dag er på 14 medlemmer.

Klubben har stor fokus på at skabe et stærkt netværk mellem lokale danskere med international baggrund og de mange mennesker med udenlandsk baggrund, der kommer til Lyngby-området for at arbejde på DTU eller én af områdets internationale virksomheder.