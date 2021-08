Frederik Løchte var hjemme for at give en hånd med

Lyngbys herrer har trænet hårdt i sommerferien for at være i topform til den udsatte kamp mod Hørsholm/Rungsted i Elitedivisionen. Da også Frederik Løchte Nielsen havde hul i sin internationale kalender og var klar til at give en hånd med, var optimismen stor inden lørdagens opgør.

Den fik dog et knæk, da Frederik Løchte tabte 6-7 5-7 til Henrik Heise Korsgaard i 1. herresingle og det normalt sikre kort, Nicolai Ferrigno, tabte 2. herresingle 3-6 2-6 til Marius Ruzgas.

Heldigvis er Lyngby-veteranen Kristian Pless stadig still going strong, og han vandt lidt overraskende 6-4 7-6 over Casper Jalili Mikkelsen i 3. herresingle. Da også Marc Ferrigno vandt sin single med de klare cifre 6-2 6-2, var stillingen 2-2 inden de to doubler.

Her var Nicolai Ferrigno og Kristian Pless suveræne i 2. herredouble, mens Frederik Løchte og Marc Ferrigno måtte slide for sejren over Henrik Heise Korsgaard og Marius Ruzgas. Kampen gik i match tiebreak, som Lyngby-parret vandt 10-3.

Med sejren bragte Lyngby sig i sikkerhed i Elitedivisionen, hvor holdet ligger nummer seks med 12 point, mens Hørsholm/Rungsted har syv og Fruens Bøge fem point på de to nedrykningspladser. Og Lyngby har ikke langt op til en plads i slutspillet.