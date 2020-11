Freden er genoprettet: Lyngby Boldklub og Virum-Sorgenfri Boldklub indgår samarbejde

De to klubber, der begge har over 1.200 medlemmer, har tidligere haft et formaliseret samarbejde om talentudvikling, men for et par år siden valgte Virum-Sorgenfri at gå ud af samarbejdet og i stedet knytte bånd til FC Nordsjælland. Med den nye aftale er samarbejdet genetableret.

Lyngby Boldklub og Virum-Sorgenfri Boldklub har netop indgået et samarbejde om at forstærke udviklingen af det lokale fodboldmiljø for både drenge og piger.

Aftalen indebærer, at trænere fra Lyngby Boldklubs talentafdeling vil støtte op om træningen i børne- og ungdomsårgangene i VSB, og at klubberne samarbejder om at opbygge et lokalt elitemiljø inden for pigefodbold.

Adm. direktør i Lyngby Boldklub, Andreas Byder, er glad for det fremtidige samarbejde:

”Virum-Sorgenfri Boldklub er en stor og veldrevet klub med sunde værdier og normer. Klubben har en stor og velfungerende ungdomsafdeling. Vi tror på, at et styrket samarbejde mellem vores klubber vil komme børn og unge til gode på begge sider af Kongevejen”.

Også formanden for Virum-Sorgenfri Boldklub, Lene Laungaard, ser frem til samarbejdet:

”Vi kan drage nytte af den know-how inden for elitefodbold, der ligger i Lyngby Boldklub, både når det kommer til at udvikle vores egen drengeafdeling yderligere og i forhold til de ambitioner, vi har i klubben om at opbygge et elitemiljø på pigesiden. Vi er i begge klubber enige om de værdier, vi lægger til grund for udviklingen af fodboldmiljøerne, og derfor er det naturligt for os igen at samarbejde tæt”.

’Det Blå Fodboldnetværk’ danner ramme for en række nordsjællandske fodboldklubbers samarbejde med Lyngby Boldklub.

Lyngby Boldklub samarbejder i forvejen med de lokale klubber B82 Virum og Lundtofte Boldklub, og uden for kommunegrænsen med Rudersdal FC, Helsinge Fodbold, Nivå-Kokkedal, Bagsværd og Værebro.

Både Virum-Sorgenfri Boldklub og Lyngby Boldklub kan fejre 100-års jubilæum i 2021. Klubberne vil derfor planlægge fælles aktiviteter for at fejre jubilæerne, i tillæg til hver klubs egne festligheder.