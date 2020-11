Fred gennem hjælpearbejde: Skoleelev skal konkurrere med 206 andre lande om bedste fredstegning

Lions Virum havde igen i år aftalt med Kongevejens Skole, at 7. klasses hold i billedkunst skulle deltage i Lions International Fredsplakatkonkurrence 2020.

Temaet for fredsplakaten var "Fred gennem Hjælpearbejde" og billedkunstholdet havde arbejdet med opgaven i ca. to måneder.

I sidste uge blev de færdige værker præsenteret for Lions Virum, forældrene og dommerne, som skulle vælge, hvilken Fredsplakat der skal gå videre i konkurrencen.

På grund af covid 19 tiderne var det ikke muligt at samle alle i billedkunstlokalet. Mens dommerne voterede, måtte elever, forældre og Lions vente i skolegården. Diplom til vinderen blev overrakt i skolegården. Derefter kunne elever, forældre og andre i hold i billedkunst- lokalet se elevernes arbejder.

Dommerne var borgmester Sofia Osmani, skoleleder Susanne Carlsen og billedkunster Anita Hammergart, der blev sekunderet af projektets koordinator fra Lions Virum Ulf Schønsted-Madsen og formanden for Lions Virum Steen Kønigsfeldt. Og valget faldt på Karoline Krones plakat, der går videre og skal konkurrere mod plakater fra 206 medlemslande i Lions International.

Førstepræmien består af 5.000 dollar, samt en rejse for vinderen og to familiemedlemmer til prisuddelingen, som finder sted på Lions Dag med Forenede Nationer i New York. /peb