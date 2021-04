Patrick Nielsen (tv) og Loke Strenov efter en kamp på AB?s U19-hold, hvor de to kammerater scorede henholdsvis et og to mål. Siden skiftede Patrick Nielsen til Hvidovre, hvor han nåede 28 2. divisionskampe, inden han rejste til USA. Privatfoto

Fra topprofessionelt niveau i USA: Spiller nu serie 3-fodbold i Taarbæk

Patrick Nielsen havde Frank de Boer som træner i Atlanta United - nu har han Nisse i Taarbæk IF.

13. april 2021

Blandt de mange nye spillere i Taarbæk IF er Loke Strenov, der under sit collegeophold spillede i Oregon City. Inden han rejste til USA, var han U19-spiller i AB, og selv om han nemt ville kunne finde en klub på højere niveau, har han valgt at spille med sine venner i Taarbæk.

Også en anden ny spiller har været en tur i USA. Det er Patrick Nielsen, der kommer fra et ophold i Atlanta United i den bedste amerikanske fodboldrække, MLS, hvor han havde det hollandske fodbold-ikon, Frank de Boer, som træner.

"Der stod en aura omkring Frank de Boer, når han kom ind i omklædningsrummet, og til træning fik jeg som forsvarsspiller gavn af hans fortid på samme position. Der var mange spansktalende spillere i Atlanta, og her var det en fordel, at Frank de Boer med sin fortid i Barcelona talte spansk. Så han var en god træner for alle," fortæller Patrick Nielsen.

Skader og corona De to nybagte Taarbæk-spillere er nære venner. De er gymnasiekammerater fra Rungsted Gymnasium, spillede begge ungdomsfodbold på topniveau i AB og sammen planlagde de et ophold i USA, hvor de kunne kombinere fodbold og uddannelse.

"Desværre endte vi ikke samme sted. Jeg fik plads på et universitet i Michigan, mens Loke endte i Oregon," siger Patrick Nielsen.

I december 2019 var Patrick Nielsen hjemme på juleferie i Danmark, og her modtog han lige efter nytår besked om, at han var draftet til Atlanta United i første runde og med det samme skulle rejse til USA for at gennemgå et lægetjek. Flybilletten var allerede bestilt, så Patrick Nielsen fik travlt med at pakke kufferten, og 12 timer senere landede han i Atlanta.

"Desværre gik det ikke som håbet. Jeg løb ind i en del skader, og samtidig kom coronaen. Jeg havde kontrakt på et år, og selv om jeg havde option på et år mere, besluttede jeg i december 2020 at vende hjem til Danmark for at færdiggøre min uddannelse."

Patrick Nielsen tog en bachelor i USA og starter på CBS til september for at tage sin kandidateksamen. Her er Loke Strenov allerede i gang med sit kandidatstudium.

"Selv om jeg under mit USA-ophold løb ind i mange skader, ville jeg ikke opgive fodbolden og meldte mig ind i Taarbæk, hvor mange af mine gamle venner og gymnasiekammerater spiller. Nu har jeg været her i tre uger, og der er et fedt set-up i klubben, og Nisse er en super træner."