Fra talentfuld basketspiller i Virum til stjerne i Israel

”Hans talent var indlysende, og han trænede målrettet. Sammen med sin far var han i fritiden hver dag i Virumhallen for at selvtræne. Faktisk var hele familien bidt af en gal basketball”, fortæller Keiri Glesner, som i dag er cheftræner for Virums herrehold.

Som ungdomstræner var det vigtigt for Keiri Glesner, at også kammeratskabet og det sociale på holdet fungerede, men det havde Noam Yaacov ikke tid til at vente på. Så han skiftede til Hørsholm, hvor han kom på et hold, hvor medspillerne var to år ældre. Siden skiftede han tilbage til Virum, der året inden var blevet nordisk mester og blandt andet havde Gustav Lund i truppen. Han er siden blevet landsholdsspiller og professionel i Spanien.

Som 13-årig foretog Noam Yaacov et radikalt skifte. Han rejste alene ned til sin farmor og farfar i Israel for at gå på high school og spille basket. Året efter fik han følgeskab af sine forældre og to yngre søskende.

Det er gået stærkt med basketkarrieren. Han har spillet flere kampe på det israelske ungdomslandshold, har vundet det israelske mesterskab og pokalturneringen med sin klub Emek Hefer og er blevet kåret til landets mest lovende talent.

”Det kommer ikke som en overraskelse for mig. Noam ikke er specielt høj, men har et gudsbenådet overblik og eminent evne til at finde vej til kurven. Og så er han ekstrem hurtig og skyder godt”, siger Keiri Glesner.

Den 15. august starter en ny tilværelse for Noam Yaacov, der med en dansk mor og israelsk far har dobbelt statsborgerskab. Han har skrevet en 4-årig kontrakt med franske Lyon, hvor han skal kombinere basketball og en collegeuddannelse.

Når de fire år er gået, er drømmen at blive draftet til den amerikanske lige, NBA.