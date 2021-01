Fra spaghetti til frokost: Sorgenfri Kirke holder korte andagter

Kirken er dog stadig åben, men kan med de nuværende regler kun give plads til 46 kirkegængere til søndagens højmesse. For at imødekomme de mange, der har behov for at komme i kirke, har kirkens præster lavet et nyt tiltag. Nemlig frokostandagter, der finder sted hver onsdag og fredag kl. 12, så kirken er gået fra at lave spaghettigudstjenester til frokostandagter.