Fra på søndag: Slip fantasien løs på Frilandsmuseet

Igen i år opfører skuespillere teaterstykker med afsæt i Ole Lund Kirkegaards univers. I år er det Peter Langdal, der instruerer

15. juli 2020

Er der noget, dette forår har lært os, så er det, at livet sjældent går, som man havde planlagt det. Der kommer ofte noget helt uventet ind fra højre.

Og netop det uventede, det forunderlige og det uforudsigelige hyldede forfatteren Ole Lund Kirkegaard. Både i sin pædagogik over for de elever, han underviste på sin skole ved Mariager og i sine bøger, der stadig - mere end 40 år efter hans alt for tidlige død - er lige elskede, aktuelle og fascinerende.

Frilandsmuseet har indrettet et helt område i Ole Lund Kirkegaards ånd. Her kan børn og voksne boltre sig med maling, træ og leg.

"Vi opbygger det som en labyrint, hvor børnene kan gå på opdagelse. Måske de mister overblikket lidt, men det er godt at fornemme, at ikke alt er forudsigeligt, og at du mærker fantasien sætte ind, når du ikke er helt sikke på, hvad der skal ske, og når der ikke er nogen opskrift," siger teaterleder og kunstnerisk ideudvikler på Frilandsmuseet Peter Darger.

Frilandsmuseet har i år haft brug for at sætte al deres fantasi og kreativitet i spil. Først så det ud til, at coronaen bevirkede, at man slet ikke kunne slå portene op i sommersæsonen. Så blev det dog muligt, men uden at man spillede teater. Nu er det så tilladt at spille teater men med visse restriktioner.

"Vi laver ikke store teaterstykker i år, men små stykker, der popper op forskellige steder, så de ikke samler for mange mennesker på et sted," siger Peter Darger.

Livskloge børn Ole Lund Kirkegaard døde kun 39 år gammel i 1979. Den 29. juli ville han være fyldt 80 år, og det bliver markeret med Frøsnapperdage og fødselsdag hver dag fra den 19. juli til den 2. august.

Hver dag vil der være teaterstykker. I år om tvillingerne Anton og Arnold. De to figurer er mindre kendte end Gummi Tarzan, Virgil og Orla, der dog også vil være at finde på museet.

På rollelisten er Michael Slebsager og Peter Aude. Samt Peter Darger selv.

De små teaterstykker er instruerede af Peter Langdal, der i sin instruktion udnytter Frilandsmuseets haver, købmandsbutik og den gamle togvogn.

"Det er jo en kæmpe teatersal med enormt mange scener. Frilandsmuseet har jo nogle fantastiske scenografier, den fås ikke bedre. Vi har alle rum, steder og køretøjer i brug," siger han.

De livskloge børn er omdrejningspunktet for forestillingerne. Og for Ole Lund Kirkegaards univers.

"Stykkerne kan fortælle om sandheden i livet på den jordnære måde. Børn er jo ofte filosofiske og forholder sig til livet," siger Peter Darger.

Proppet med livsglæde Der er noget eviggyldigt over Ole Lund Kirkegaards karakterer og hans univers.

Der er også - uden at fornærme nogen - noget eviggyldigt over Peter Aude, der har været en del af skuespillertruppen på Frilandsmuseet i mange år. Men ikke i helt så mange år, som han har været Kasper i Folk og Røver i Kardemommby på Bellevue.

Hvornår: 19. juli til 2. august "Jeg elsker Lund Kirkegaard-universet, og det ligger lige til mig at spille. Det er proppet med livsglæde og er sådan én til én. Det er, hvad du ser, og meningen er til at forstå. Nemlig at vi skal være her alle sammen med alle vores forskelligheder," siger Peter Aude.

Det er 29-årige Michael Slebsager anden sæson på Frilandsmuseet som skuespiller.

"Jeg kan godt lide, at Ole Lund Kirkegaard hylder legen, og at børn får lov til at være børn. Det har vi brug for i dag," siger han.

Alle tre skuespillere er glade for Peter Langdals instruktion.

"Han er skarp og præcis. Han er en vanvittig dygtig instruktør," siger Peter Darger.

I anledning af Ole Lund Kirkegaards fødselsdag bliver kapitlet 'Carl Emil holder fødselsdag' fra bogen Lille Virgil også opført som skuespil hver dag på festivalen.