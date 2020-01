Fra på lørdag: Januar er Corner-tid

Så er vi startet på et nyt år, og noget af det første, der altid sker lokalt på kunstfronten i januar, er, at kunstnersammenslutningen Corner udstiller på Sophienholm.

Sammenslutningen, der startede i 1930'erne, udstillede fra 1942 og 65 år frem på Kunsthallen Charlottenborg på Kgs. Nytorv, indtil nye vinde blæste, og Corner blev hjemløs, fordi Charlottenborg lukkede portene i for sammenslutningen.

Men efter nogen søgen lykkedes det at flytte en københavnerbegivenhed til forstæderne, da Sophienholm sagde ja til at løfte arven.

Den 18. januar er det så atter tid til at byde velkommen til nogle af de mange kunstnere, der er en del af kunstnersammenslutningen Corner. For ikke alle kunstnerne, der er med i sammenslutningen, udstiller.

Sophienholm har ikke så meget plads, som Charlottenborg havde, og det har gennem årene stillet store krav til arrangørerne. For hvordan får man præsenteret alt det, som de mange kunstnere ønsker at vise, uden at nogen føler sig forbigået, og uden at det bliver for meget for beskuerne?

"Det er lykkedes i de foregående år og også her i 2020 at få en stor, flot og diverteret udstilling op at stå. En udstilling, som præsenterer publikum for et repræsentativt udvalg af dansk nutidskunst i dialog med et mindre udvalg af udenlandske kunstnerkollegaer," siger udstillingsleder på Sophienholm Benedicte Bojesen.

Hun glæder sig over, at det nu er 11. gang, at Sophienholm inviterer Corner til at udstille her.

"Corners kunstneriske profil falder godt i tråd med Sophienholms. Den er kendetegnet ved en bred vifte af kvalitetskunst," siger Benedicte Bojesen.

Corner inviterer hvert år gæsteudstillere med på årets udstilling. I år er det kunstnerduoen Randi & Katrine og den svenske skulptør, maler og tegner Bianca Maria Barmen. Randi&Katrine er blandt andet kendt for deres installationer på legepladser og offentlige institutioner med deres skæve og underfundige skulpturer.

Bianca Maria har ligeledes en solid produktion og udstillingsrække bag sig og inddrager ofte både skitser og akvareller i et hvidt og poetisk univers.